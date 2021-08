Vernehmlassung Zentralschweizer Kantone lehnen Lockerungen bei Führerausweisentzügen teils vehement ab Wer seinen Führerausweis verliert, soll mehr Rechte erhalten. Und Berufschauffeure sollen unter gewissen Umständen trotz Verlust ihres Führerausweises weiter Lastwagen lenken dürfen. Das sorgt bei den Zentralschweizer Regierungen für geharnischte Reaktionen. Lukas Nussbaumer 04.08.2021, 05.00 Uhr

Bittet der Bund die Kantone um Stellungnahmen zu Änderungen von nationalem Recht, hat das vielfach Auswirkungen auf jenes in den Kantonen. Und das führt die zuständigen Regierungsräte bisweilen zu an Deutlichkeit kaum zu überbietenden Rückmeldungen. Jüngstes Beispiel sind Reaktionen der Kantone auf vom Bund vorgeschlagene Anpassungen bei der Handhabung von Führerausweisentzügen. Sie wurden aufgrund überwiesener Vorstösse im eidgenössischen Parlament erarbeitet. Eine Motion stammt vom Appenzeller Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni, die andere von der Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher.

Wer seinen Führerausweis abgeben muss, kann unter Umständen seinen Beruf nicht mehr ausüben. Vor allem für Chauffeure ist dies ein Problem. Symbolbild: Valentin Flauraud/Keystone

Auf breite Ablehnung stossen insbesondere zwei Vorschläge: Erstens ein laut Bund beschleunigtes und transparenteres Verfahren beim Führerausweisentzug, und zweitens die neu geschaffene Möglichkeit für Berufsfahrer, ihren Job trotz Ausweisentzug weiterhin ausüben zu können.

Steht die Blutprobe aus, gibt's das Billett eventuell wieder

Beim ersten Vorschlag geht es im Detail um Folgendes: Neu müsste die Polizei einen abgenommenen Führerausweis innerhalb von drei Arbeitstagen an die kantonale Entzugsbehörde übermitteln. Eine Frist, die vor allem grosse Kantone heute nicht garantieren können. Die Entzugsbehörde müsste dann innerhalb von zehn Tagen entscheiden. Andernfalls sollen Betroffene ihren Ausweis zumindest vorübergehend zurückerhalten. Das wäre etwa dann der Fall, wenn die Analyse einer Blutprobe noch aussteht.

Beim zweiten Vorschlag wird eine stärkere Differenzierung des Führerausweisentzugs auf privater und beruflicher Ebene verfolgt. Dies deshalb, weil Berufschauffeuren neben dem Entzug des Führerausweises oft auch noch der Verlust des Arbeitsplatzes droht. Die Kantone sollen berufsmässigen Fahrern deshalb Fahrten zur Berufsausübung während eines Ausweisentzugs erlauben können, sofern der Ausweis in den vorangegangenen fünf Jahren nicht mehr als einmal entzogen worden war. Dies bei entzogener Fahrerlaubnis aufgrund einer leichten Widerhandlung wie Fahren mit einem Blutalkoholgehalt von 0,5 bis 0,8 Promille oder einer Tempoüberschreitung innerorts um bis zu 20 Stundenkilometer.

Vorschläge stossen im Aargau auf mehr Zustimmung

Massiven Widerstand leisten in ihren Schreiben nach Bern vor allem Nidwalden, Schwyz, Luzern und Uri. Zug und Obwalden haben bis jetzt keine Stellungnahmen abgegeben, die Frist endet am 11. August. Mehrheitlich positiv reagiert hingegen der Aargau, und auch im einwohnerstärksten Kanton Zürich kommen die Vorschläge aus Bundesbern besser an als in der Zentralschweiz.

Das kritisieren die jeweiligen Kantone konkret

Laut dem Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker kann die Luzerner Polizei von ihr abgenommene Führerausweise nicht innerhalb von drei Tagen an die Entzugsbehörde des Kantons, in dem die Verkehrssünder wohnen, übermitteln. Dies «aufgrund der dezentralen Strukturen und aus Gründen der Qualitätssicherung». Überhaupt nicht einverstanden ist der 65-jährige SVP-Politiker auch mit dem Vorschlag des Bundes, Ausweise nach zehn Tagen zurückzugeben, wenn die Entzugsbehörde bis dann nicht entschieden hat. Das könne zu absurden Situationen führen, schreibt der Krienser Regierungsrat. Bis das Resultat einer Blut- oder Urinprobe vorliege, könnten auch einmal bis zu vier Wochen vergehen. Wenn das Labor dann einen hohen Wert feststelle, müsse dem fehlbaren Lenker der Ausweis wieder entzogen werden, was für diese Person «äusserst schwer nachvollziehbar» sei. «Keinesfalls möglich sein» soll gemäss Winiker auch das Weiterfahren als Berufschauffeur, wenn ein Lernfahrausweis entzogen worden ist.

Die Fristen von drei und zehn Tagen bei abgenommenen Führerausweisen sind auch für die Schwyzer Regierung zu kurz. Ein Führerausweisentzug greife zwar «tief in die Rechte der betroffenen Person» ein, sei aber gleichzeitig «zentral für die Verkehrssicherheit». Klare Worte aus Schwyz gibt es auch zur geplanten Ausnahmeregelung für Berufsfahrer: Sie verletze den Grundsatz der Rechtsgleichheit, heisst es im von Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher unterzeichneten Schreiben. Es gebe neben Berufschauffeuren viele weitere Personen, die von einem Führerausweisentzug existenziell betroffen seien, etwa Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Ausserdem gehe die erzieherische Wirkung eines Ausweisentzugs «in weiten Teilen verloren». Als «fast unmöglich» bezeichnet die 55-jährige FDP-Politikerin die Überprüfbarkeit. So werde es der Polizei als Kontrollbehörde «in sehr vielen Fällen nicht möglich sein, zu überprüfen, ob eine Fahrt rein beruflich und damit gestattet ist». Ein selbstständiger Handwerker etwa könne für praktisch jede Fahrt eine Begründung angeben – von einem notwendigen Kundenaquisitionsbesuch bis hin zu einem dringenden Augenschein.

Nein, Nein und nochmals Nein sagt auch die Nidwaldner Regierung. Die Drei-Tage-Frist sei genauso zu kurz wie jene von zehn Tagen für einen Entscheid der Entzugsbehörde, und eine Privilegierung von Personen, die in ihrem Berufsalltag mehrheitlich fahren würden, sei abzulehnen. Dies aus Gründen der Rechtsgleichheit, weil die erzieherische Massnahme verloren gehe, und weil die Überprüfbarkeit höchst problematisch sei. Zudem würden die Verfahren aufwendiger: «Die Entzugsbehörde wird einen gehörigen Mehraufwand zu betreiben haben für die Ermittlung der zugelassenen Berufsfahrten», befürchtet die Nidwaldner Regierung in ihrem von der Staatskanzlei als Absender verschickten E-Mail ans Bundesamt für Strassen. Die Behörde werde «lange Fragebögen ausfüllen lassen müssen, Bestätigungen einholen und mit einer sehr grossen Anzahl ihrer Kunden einen Kleinkrieg zu führen haben über die Ausgestaltung der Bewilligung».

Die Urner Regierung sagt zwar Ja zur Frist von drei Tagen, in der ein abgenommener Ausweis der Entzugsbehörde des Wohnsitzkantons übermittelt werden muss. Zehn Tage, um einen Entscheid zu treffen, hält sie jedoch wie die Kollegen in Luzern für zu kurz. Ein genauso glasklares Nein signalisiert Landammann Urban Camenzind zu den Lockerungen für Berufschauffeure. Ergänzend zu gleichlautenden Stellungnahmen aus Schwyz und Stans hält der 54-jährige CVP-Politiker fest: «Dem Missbrauch würde Tür und Tor weit geöffnet.» Bei Selbstständigerwerbenden stünden den Behörden nämlich keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung, als die selbst deklarierten Angaben zur beruflichen Notwendigkeit von Fahrten mit Motorfahrzeugen zu checken.

Drei Tage als Frist für die Übermittlung von entzogenen Ausweisen an die zuständige Behörde des Wohnsitzkantons sind auch für die Zürcher und Aargauer Regierung okay. Die weiteren Fristen hält die Zürcher Exekutive für unrealistisch, und sie wehrt sich auch gegen Fahrten für Berufschauffeure, denen die Fahrerlaubnis entzogen wurde – aus Gründen der Rechtsgleichheit. Anders beurteilt diese Lockerung das Aargauer Gremium: Es heisst sie kommentarlos gut.

Landesweit werden jährlich rund 80'000 Führerausweise entzogen, im Kanton Luzern waren es im vergangenen Jahr 3377. Wie viele davon Berufschauffeure betreffen, wird weder auf Bundes- noch auf Kantonsstufe erhoben. Sicher ist jedoch: Mehr als die Hälfte der Entzüge sind auf zu schnelles Fahren und Angetrunkenheit zurückzuführen.