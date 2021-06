Uni Luzern: Neue Betreiberin für die Mensa

Verpflegung Neue Betreiberin für die Mensa der Universität Luzern Weil die bisherige Betreiberin der Uni-Mensa gekündigt hatte, wurde der Auftrag neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt wiederum ein Zürcher Unternehmen. Christian Glaus 21.06.2021, 05.00 Uhr

Die Theke des Lilly Jo – Deli & Café in Zürich, welches von den ZFV-Unternehmungen betrieben wird. PD

Die Studentinnen und Studenten der Universität sowie der Pädagogischen Hochschule Luzern erhalten ihr Essen von neuen Köchen: Die Mensa wird künftig von der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen mit Sitz in Zürich betrieben. Der Zuschlag wurde am Freitag im Kantonsblatt publiziert.

Seit Eröffnung des neuen Gebäudes beim Bahnhof Luzern im Herbst 2011 hatte die Compass Group die Mensa unter ihrer Marke Scolarest betrieben. Sie kündigte den Vertrag allerdings wegen der Pandemie, wie eine Sprecherin gegenüber unserer Zeitung erklärte (wir berichteten). Die Ausgangslage habe sich verschlechtert, erklärte sie damals. Das Unternehmen war aber weiterhin daran interessiert, mit einem neuen Vertrag Cateringpartner der Uni zu bleiben. Dieser Plan ist nicht aufgegangen.

Sechs Angebote sind eingegangen

Die Universität Luzern will zum erteilten Zuschlag und zum künftigen Mensa-Angebot noch keine Angaben machen. Noch können unterlegene Anbieter innerhalb von zehn Tagen Beschwerde einreichen. Auch die ZFV-Unternehmungen machen mit Verweis auf die Beschwerdefrist noch keine Angaben zum künftigen Angebot. Insgesamt waren sechs Angebote eingegangen. Die Sprecherin der Compass Group schreibt auf Anfrage, die Gründe, die zum Entscheid der Uni geführt hätten, seien ihr nicht bekannt. «Wir vertrauen aber auf einen fairen Evaluierungsprozess.»

Zum Preis für den Betrieb der Mensa werden im Kantonsblatt keine Angaben gemacht. Klar ist hingegen, dass die Uni qualitative Kriterien wie Attraktivität und Innovationsgehalt des Verpflegungsangebots oder das Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept hoch gewichteten. Höher als quantitative Kriterien wie Preisattraktivität oder Plausibilisierung der Betriebsrechnung. Gemäss der Ausschreibung soll der Vertrag ab dem 1. August während fünf Jahren laufen. Es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung um vier Jahre bis am 31. Juli 2030.

Hochschule Luzern und Xund gehören zu den Kunden

Die Genossenschaft ZFV-Unternehmungen ist nach eigenen Angaben eines der führenden Schweizer Hotellerie-, Gastronomie- und Bäckereiunternehmen. Mit rund 200 Betrieben ist sie in allen Landesteilen tätig und beschäftigt gut 2800 Personen. ZFV betreibt Hotels und Restaurants sowie Cafeterias, Mensen und Personalrestaurants in Firmen, Schulen und weiteren Institutionen. Zu den Kunden zählen etwa zahlreiche Berufsschulen im Kanton Zürich oder die Uni Zürich. In Luzern wird die Gastronomie im Verkehrshaus, die Mensa der Hochschule sowie das Bistro des Bildungszentrums Xund von dem Unternehmen betrieben.