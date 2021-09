Versteigerung Gotthardhaus am Luzerner Bahnhofplatz wechselt für 36,5 Millionen Franken seine Besitzer Die öffentliche freiwillige Versteigerung ist eine Seltenheit. In der Stadt Luzern wurde sie 2013 das letzte Mal durchgeführt. Der Startpreis lag dieses Mal bei 26 Millionen Franken. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 27.09.2021, 19.09 Uhr

Eigentlich sollte die Versteigerung des prominenten Luzerner Gebäudes im Ratssaal stattfinden, doch wegen der Coronavorschriften und dem nicht einschätzbaren Andrang wurde sie sicherheitshalber in die Kornschütte verlegt. Der Zutritt wurde nur mit einem Zertifikat gewährt. Das Objekt der Versteigerung war das «Gotthardhaus» am Luzerner Bahnhofplatz 3. Es soll für 26 Millionen Franken – so das Mindestgebot – die Besitzer wechseln.

Das weissgraue Haus am Bahnhofplatz 3 wurde versteigert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. August 2021)

Wer jetzt glaubt, dass sich am Kornmarkt Interessierte mit geldgefüllten Aktenkoffern einfanden, der täuscht sich. Das Prozedere hatte klare Vorschriften. Die Bedingung war, dass vor dem Zuschlag als Anzahlung eine unverzinsliche Mindestzahlung von 2,6 Millionen Franken geleistet werden muss. Dies anhand eines unwiderruflichen Zahlungsversprechen eines schweizerischen Bankinstitutes oder einer schweizerischen Versicherungsgesellschaft. Der Restbetrag muss innert 10 Tagen nach der Steigerung bei der Stadt Luzern eingezahlt werden. Erst dann erfolgt die Eigentumsübertragung im Grundbuch. Bargeld floss also an diesem Montagnachmittag keines in der Kornschütte.

Die letzte freiwillige Versteigerung war 2013

Im Fall Gotthardhaus bilden fünf Geschwister die Erbengemeinschaft, sie besitzen je einen Fünftel. Eine öffentliche Versteigerung kann verlangt werden, wenn sich die Erben über die Zuteilung uneins sind. Im aktuellen Fall gab eines der Geschwister an:

«Wir sind alle im Rentenalter und haben uns bewusst fürs Versteigern und nicht für einen Verkauf entschieden, weil damit mehr Interessenten eine Chance haben.»

Diese Art der Versteigerung wird jedoch höchst selten durchgeführt. «Eine öffentliche freiwillige Versteigerung kam letztmals in der Stadt Luzern für das Gebäude am Kapellplatz 8 im Jahr 2013 vor. Davor waren sicher über 20 Jahre keine öffentlich freiwilligen Versteigerungen durchgeführt worden», sagte Roland Christen. Er ist Fachspezialist im städtischen Teilungsamt und führte durch die Versteigerung.

Die Liegenschaft am Kapellplatz 8 mit dem Laden «Blue Lemon» war das letzte Haus in der Stadt Luzern, das den Besitzer durch eine freiwillige öffentliche Versteigerung wechselte. Bild: Sandra Monika Ziegler

Nach und nach setzten sich die 28 Interessierten auf die bereit gestellten Stühle. Es waren vorwiegend Geschäftsleute. In den ersten 30 Minuten sprach Roland Christen über das geschichtsträchtige Gebäude, seine zentrale Lage direkt am Bahnhof und wies in diesem Zusammenhang auf den geplanten Tiefbahnhof hin. Zu dem Gebäude gehören auch noch sechs Parkplätze in der Tiefgarage, so Christen weiter. Auch sei die Liegenschaft in einem Topzustand und wurde erst 2020 letztmals saniert. Nach den Eckdaten wurde über das Prozedere informiert.

Die Steigerungsschritte wurden vorgängig in den Steigerungsbedingungen auf 100'000 Franken festgelegt, unter diesem Betrag seien die Gebote ungültig. Als Erstes mussten sich jene Personen mit einer Vollmacht ausweisen, die im Namen einer privaten oder juristischen Person bieten wollten. In der Kornschütte waren auch Vertreter von Immobilienfirmen, Versicherungen, Pensionskassen und Private. In dezentem Blau eher die Bieterprofis, im legeren Freizeitlook die mehrheitlich schweigenden Interessierten.

Zwei Bieter gaben den Takt an

Nach den Formalitäten konnte mit dem Bieten gestartet werden. Der Startpreis von 26 Millionen Franken stieg nach nicht einmal zwei Minuten auf 28 Millionen Franken. Im Minuten-Takt kam immer wieder eine Million obendrauf. Den Takt gaben zwei Hauptbieter an, beides Immobilienfirmen. Unaufgeregt stieg der Preis um Millionen und die 35-Millionen-Grenze wurde geknackt.

In der Kornschütte wurde das Gotthardhaus versteigert. Bild: sam

Gegen 15 Uhr war der Preis bei 36,5 Millionen Franken angelangt. Kurze Pause, dann rief Roland Christen zum Ersten, zum Zweiten und – wieder kurze Pause – zum Dritten! Den Zuschlag bekam das Unternehmen K-Real Four AG mit Sitz in Luzern. Die Firma bezweckt unter anderem die Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum im In- und Ausland. Sie wurde vor wenigen Tagen gegründet, gibt als Adresse die Museggstrasse an und weist laut Schweizerischem Handelsblatt ein Aktienkapital von 100'000 Franken aus. Aufgeführt als Manager sind die Herren Martin Storz, Jürg Christian Steiger und Alla Jörin.

Das Haus mit einer Grundstücksfläche von 340 Quadratmetern und seinen 1706 Quadratmetern Mietfläche ist vollvermietet. Aktuell sind die Heini-Bäckerei, das Bildungszentrum Luzern (BZLU) und einige Räume an die UBS vermietet. Die Restlaufzeit der Mietverträge wird mit 3,5 Jahren angegeben. Sie bringen laut den auf der Website der Stadt Luzern aufgeschalteten Eckdaten über 700'000 Franken an jährlichen Mietzinseinnahmen.