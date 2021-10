Schötz: Hofpächter versteigern Maschinen und Tiere

Versteigerung in Schötz «Wotsch öppis choufe»: Der Gantrufer und die Wehmut gastieren auf dem Mauritiushof Fast 20 Jahre war der Mauritiushof in Schötz ihr Daheim – am Samstag haben Annalise und Martin Meier aus Altersgründen das Vieh und Fahrhabe versteigert. Zurück bleiben ein leerer Stall und Wehmut. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 17.10.2021, 19.34 Uhr

Früher war es ein vertrautes Ereignis auf dem Land – heute hat es eher Seltenheitswert. In Schötz war es am Samstagmorgen wieder einmal so weit: Eine Vieh- und Fahrhabeversteigerung ist angesagt. Hunderte strömen am Morgen dem gemeindeeigenen Mauritiushof zu, allen voran Männer, viele von ihren Söhnen begleitet.

Bei der Versteigerung am Samstag herrschte ausgelassene Stimmung. Bilder: Nadia Schaerli (Schötz, 16. Oktober 2021)

Auf dem Areal sind Verpflegungsstände aufgebaut, es riecht nach Bratwurst, nach Süssem und auch nach Kafi-Träsch. Das mag guttun, ist es doch recht frisch. Viele werfen noch einen Blick auf die bereitgestellte Fahrhabe, sichten den prächtigen Viehbestand im Stall. Geplauder, Lachen, «Salü, au do», «Wotsch öppis choufe» ist herauszuhören.

Alles kommt unter den Hammer

Um 10 Uhr geht die Fahrhabeversteigerung los. Gantrufer Bruno Furrer verliest die gängigen Regeln rund ums Bieten, Bezahlen, Abholen. Furrer ist schnell warm geredet, zwei, drei kleine Witze gibt er zum Besten, dann gilt es ernst. Kuhglockenklang und für eine Fünfzigernote geht die Schelle weg. «Sie ist zu klein für den FC-Luzern-Match, aber gerade recht für den FC Schötz», quittiert der Gantrufer den Zuschlag. Weiter dann zur Motorsäge – «Sie kann beim Spycher gleich ausprobiert werden», witzelt der Gantrufer und weg ist das Gerät für einen schönen Preis.

Alles kommt unter den Hammer – die antike Dezimalwaage, die Harassenbeige, der Luftkompressor, der Klauenstand und vieles mehr. Recht tief in den Geldbeutel langen müssen die Käufer bei den grösseren Gerätschaften, dem Pflug etwa, beim Rührwerk und erst recht bei Traktor und Ladewagen.

Kühe werden «langi Ziit» haben

Weil die Pächter pensioniert werden, versteigern sie all ihre Maschinen und Tiere.

Nicht viel vom Bieten und Verkaufen bekommen Annalise und Martin Meier mit. «Meine Frau ist oben im Haus, sie will nicht dabei sein», sagt Martin Meier. Er selber ist mit Sohn Andreas und Tochter Benita im Kuhstall anzutreffen. Da stehen die 22 Red-Holstein-Kühe ein letztes Mal gemeinsam mit den Gusti und Kälbern im Stall. Die Meiers lieben ihre Tiere, das ist offensichtlich. «Einige werden langi Ziit haben», sinniert der Bauer. Und: «Bei 90 Prozent der Tiere bin ich bei der Geburt dabei gewesen.» Da ist viel Wehmut bei allen zu spüren. Tochter Benita sagt:

«Für viele Besucher ist die Versteigerung ein Fest, für uns bedeutet es Abschied nehmen.»

Weshalb verlassen sie den Hof? «Eine logische Konsequenz vom Älterwerden», sagt Martin Meier. Er stammt aus dem Solothurnischen, hatte einst zehn Jahre einen eigenen Betrieb in Kanada, kam dann in die Schweiz zurück. 1993 übernahm er mit seiner Frau Annalise den Mauritiushof, erst als Betriebsleiter, seit 15 Jahren als Pächter. Nun sei es Zeit aufzuhören. Meiers werden in eine Wohnung nach Nebikon ziehen. Um auszuruhen? «Natürlich nicht. Man kann nicht von 150 Prozent auf null fahren», sagt Martin Meier. «Man muss auch für die Seele etwas haben.» Er will künftig als landwirtschaftlicher Betriebshelfer tätig sein. Er kennt auch den neuen Pächter gut. Er werde ihm gerne helfen, wenn er ihn brauche. Aber: «Meine Zeit ist vorbei. Er ist jetzt der Bauer.»

Besucher begutachten die Tiere, die versteigert werden.

Am späten Nachmittag atmen die Meiers auf. Auch das Vieh hat den Besitzer gewechselt. Annalise Meier: «Alles ist ruhig und friedlich verlaufen. Das Wichtigste ist, dass alle Beteiligten zufrieden sind.» Und wie geht es Meiers selber? «Jetzt müssen wir das Ganze verarbeiten. Das braucht halt Zeit.»