«Vertrauen zwischen VBL und Stadtrat ist zerrüttet»: Vier von fünf Verwaltungsräten sowie Direktor Norbert Schmassmann wollen gehen Nur noch Stadtrat Martin Merki (FDP) verbleibt im VBL-Verwaltungsrat. Alle anderen treten zurück – oder bieten ihren Rücktritt an. Simon Mathis 25.09.2020, 09.50 Uhr

«Das Verhalten des Stadtrats enttäuscht uns»: VBL-Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler. Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2020)

Im Subventionsdebakel kommt es zum Paukenschlag. Gleich drei Verwaltungsräte der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) bieten ihren Rücktritt an: Präsidentin und Yvonne Hunkeler (CVP), Silvana Beeler Gehrer und Jon Bisaz. VR-Vizepräsident Markus Lötscher tritt aus beruflichen Gründen zurück. Einzig Martin Merki (FDP), der als Vertreter des Stadtrates im VBL-Verwaltungsrat sitzt, bietet seinen Rücktritt nicht an. Auch VBL-Direktor und CVP-Kantonsrat Norbert Schmassmann bietet seinen Rücktritt an.

Grund für Rücktrittswelle sei, dass das Verhältnis zur Stadt und insbesondere zum Stadtrat als zerrüttet wahrgenommen werde. Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler sagt:

«Das Verhalten des Stadtrats enttäuscht uns, das Vertrauen zwischen VR und Alleinaktionärin ist belastet. Es scheint uns deshalb richtig, unsere Rücktritte anzubieten. So kann gemeinsam besprochen werden, ob und unter welchen Voraussetzungen im Interesse der VBL das Vertrauen wieder hergestellt werden kann.»

Der Stadtrat verweigere das Gespräch mit dem Verwaltungsrat um eine Zustimmung zur Zahlung von 16,7 Millionen Franken an den Verkehrsverbund Luzern (VVL). Zudem habe er ein Schreiben des Verwaltungsrates am 15. September 2020 ungeöffnet retourniert.

Das Fass zum Überlaufen brachte offenbar der Entwurf der externen Untersuchung, den die Geschäftsprüfungskommission des städtischen Parlaments bei einem Berner Anwaltsbüro in Auftrag gegeben hat. «Der Stadtrat hat sich aber bis heute geweigert, die VBL über den genauen Auftrag der Untersuchung zu informieren», heisst es in der Mitteilung der VBL. Ein Auszug des Berichtsentwurfs liege dem Verwaltungsrat nun vor.

Couvert blieb ungeöffnet

«Der Berichtsentwurf ist vorverurteilend und einseitig», lässt sich VR-Präsidentin Hunkeler zitieren. Die Verantwortlichen der VBL hätten nach erster Sichtung den Eindruck gewonnen, dass es auch darum ehe, ein behauptetes Fehlverhalten von VBL juristisch zu bestätigen. Von einer unabhängigen Aufarbeitung des Sachverhaltes aus betriebswirtschaftlicher Sicht und allfälligen Verbesserungsvorschlägen könne keine Rede sein. Zudem würden im Berichtsentwurf Governance-Fragen nur am Rande behandelt.

Aufgrund «offensichtlicher Mängel» im Untersuchungsbericht habe der Verwaltungsrat am 11. September 2020 den Stadtrat mit dem ihm vorliegenden Teilentwurf sowie seiner Stellungnahme zuhanden der Autoren des Berichts bedient. Dies mit der Bitte um einen zeitnahen Austausch mit dem Stadtrat und vor dem Hintergrund, dass der Stadtrat stets kommuniziert habe, er wolle «vollumfängliche Transparenz und die lückenlose Aufklärung sowie eine tragfähige Lösung für eine zukünftige gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten.» Nachdem die VBL die städtische Finanzdirektion vorab per E-Mail über dieses Schreiben informiert habe, habe der Stadtrat umgehend beschlossen, die Couverts ungeöffnet zu retournieren und ein Gespräch mit dem Verwaltungsrat zum aktuellen Zeitpunkt abzulehnen.

Kein Ende des Subventionsstreites in Sicht

Die Rücktrittswelle bei den VBL ist das neueste Kapitel des Subventionsdebakels: Das Bundesamt für Verkehr (BAV) beschuldigte die VBL Anfang März, das Subventionsgesetz gebrochen zu haben. Die Verkehrsbetriebe hätten mit so genannten kalkulatorischen Zinsen ungerechtfertigt 16,7 Millionen Franken an Steuergeldern eingenommen, so der Vorwurf.

Die VBL weigerten sich jedoch, die geforderten 16,7 Millionen Franken an den Verkehrsverbund Luzern (VVL) zu zahlen. Sie stellten sich auf den Standpunkt, nach Treu und Glauben gehandelt zu haben – auch rechtliche Schritte gegen die Forderung vonseiten Subventionsgeber wurden nicht ausgeschlossen. Die VBL wünschten vom Stadtrat Bestätigung und «Rückendeckung», bevor sie die Zahlung auslösen. Diese blieb der Stadtrat offenbar schuldig, was nun mit ein Grund für die Rücktritte ist.

Update folgt ...