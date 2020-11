Besonderer Verwalter bleibt bei der Reformierten Kirche Wolhusen länger im Einsatz Die Suche der Reformierten Kirche Wolhusen nach Vorstandsmitgliedern dauert an. Ein prominenter Interessent wurde aber inzwischen gefunden. Roseline Troxler 26.11.2020, 20.13 Uhr

Bild: Boris Bürgisser (5. Mai 2020)

Nach Spannungen zwischen dem Kirchenvorstand der Reformierten Kirche Wolhusen und dem Pfarrer kam es Ende April zum Rücktritt von sechs der acht Vorstandsmitglieder (wir berichteten). Nach dem Exodus im Vorstand hat die Kantonalkirche der Kirchgemeinde die Selbstverwaltung entzogen. Der Synodalrat hat den Rechtsanwalt Peter Möri per 1. Mai als Besonderen Verwalter eingesetzt. Er nimmt seither die Aufgaben des Kirchenvorstands wahr und kümmert sich um die Wiederbesetzung des Kirchenvorstands.

Ursprünglich war vorgesehen, dass Peter Möri bis Ende Jahr als Besonderer Verwalter eingesetzt werden soll. An der Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch sagte Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin der Evangelisch-Reformierten Landeskirche, aber: «Der Besondere Verwalter wurde vom Synodalrat unter anderem zur Einleitung und Durchführung der Wiederbesetzung des kompletten beziehungsweise beschluss- und handlungsfähigen Kirchenvorstands eingesetzt.» Bis diese Aufgabe erfüllt sei, brauche es die besondere Verwaltung mit Peter Möri. Ein entsprechendes Gesuch der Reformierten Kirche Wolhusen um Verlängerung sei beim Synodalrat eingegangen, so Bachmann. Er befinde im Dezember darüber.

Interessent ist der frühere Gemeindepräsident

Peter Möri zeigte sich an der Versammlung indes zuversichtlich, dass im kommenden Jahr der komplette Kirchenvorstand gewählt werden kann. Auf Anfrage sagt er: «Sehr erfreulich ist, dass Peter Bigler, ehemaliger Wolhuser Gemeindepräsident, für das Präsidium im Kirchenvorstand kandidiert. Auch habe ich weitere Gespräche mit Interessierten geführt.» Peter Bigler war während 20 Jahren für die FDP im Gemeinderat von Wolhusen vertreten, acht Jahre als Präsident. Für den Kirchenvorstand werden insgesamt fünf Kandidaten gesucht. Von Amtes wegen gehört auch die Pfarrperson dem Vorstand an.

Im ersten Halbjahr 2021 finden die Gesamterneuerungswahlen der Kirchgemeindebehörden für die Legislatur 2021 bis 2025 in allen reformierten Kirchgemeinden im Kanton Luzern statt. Amtsantritt ist per 1. August 2021. Beantragt wird die Verlängerung der Besonderen Verwaltung bis zu diesem Zeitpunkt, wie Peter Möri auf Anfrage ausführt. Falls vorher genügend Kandidaten zur Verfügung stehen, könne dieser auch an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung gewählt werden. «Wir gehen jetzt Schritt für Schritt vor und führen die Gespräche rund um den Neuanfang», sagt Peter Möri.

Stellvertreter wurde an Versammlung vorgestellt

An der Kirchgemeindeversammlung wurde auch der stellvertretende Pfarrer Wolfram Kuhlmann vorgestellt. Er wird laut Peter Möri vorerst in einem befristeten 60-Prozent-Pensum verpflichtet. Laut Möri laufen mit dem Pfarrer, mit welchem es wegen unterschiedlicher Auffassungen zum Zusammenwirken zum Eklat kam, derzeit Gespräche. Der Pfarrer war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.