Buttisholz ist in der Warteschlaufe mit der Ortsplanungsrevision

Verwaltung Buttisholz möchte die revidierte Ortsplanung endlich anwenden – doch beim Kanton kommt's zu Verzögerungen Im Juni 2021 hat die Bevölkerung von Buttisholz die revidierte Ortsplanung abgesegnet. Seither liegt diese zur Bewilligung beim Kanton. Mit zehn weiteren Totalrevisionen von Ortsplanungen aus anderen Gemeinden. Susanne Balli 09.12.2021, 05.00 Uhr

Eigentlich wollte der Gemeinderat von Buttisholz seine Ortsplanungsrevision spätestens Ende 2021 unter Dach und Fach haben. Doch daraus wird wohl vorerst nichts – er muss sich weiterhin in Geduld üben. Wie der Gemeinderat in seiner neuesten Mitteilung schreibt, wartet er noch immer auf die Genehmigung der Ortsplanungsreversion durch den Kanton. «Wir haben bereits 2017 bewusst früh mit der Ortsplanungsrevision begonnen, inklusive Mitwirkungsverfahren und der Vorprüfung durch den Kanton. Bauwillige in unserer Gemeinde wollen nach den neuen Regeln bauen und verstehen nicht, warum das so lange dauert», sagt Gemeindepräsident Franz Zemp (Mitte). Bauherren seien bereits bei der Gemeinde vorstellig geworden. «Sie wollen, dass wir Druck machen beim Kanton.»