Verwaltung Direktionsreform: Gemeinde Emmen organisiert sich neu Der Emmer Gemeinderat will sich den veränderten Kundenbedürfnissen anpassen. Unter anderem wird eine neue Direktion Finanzen, Immobilien und Sport geschaffen. Hugo Bischof 15.12.2020, 12.53 Uhr

Der Emmer Gemeinderat hat sich entschieden, ab Januar 2021 eine Direktionsreform umzusetzen. Letzte organisatorische Anpassungen in der Gemeindeverwaltung Emmen seien in den Jahren 2014 vorgenommen worden, teilte der Gemeinderat Emmen am Dienstag mit. In der Zwischenzeit sei die Verwaltung weiter gewachsen, die Anforderungen im Arbeitsalltag hätten sich verändert. Dadurch seien Schnittstellen-Probleme entstanden.