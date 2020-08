Stadtluzerner Firma baut neues kantonales Verwaltungsgebäude am Seetalplatz – so sieht es aus Die Luzerner Regierung hat der Losinger Marazzi AG aus der Stadt Luzern den Zuschlag für die Planung und Realisierung des zentralen Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz erteilt. Das Projekt «Metropol» soll 135 Millionen Franken kosten. Lukas Nussbaumer 11.08.2020, 10.00 Uhr

Die Aussenansicht des Projekts «Metropol» auf dem Seetalplatz. Visualisierung: PD

Der Gesamtwettbewerb für das Verwaltungsgebäude am Seetalplatz ist abgeschlossen. Den Zuschlag erhält die Losinger Marazzi AG aus der Stadt Luzern. Nach der öffentlichen Ausschreibung im Herbst 2018 und der Präqualifikation der 16 Bewerber haben noch acht Anbieter am Gesamtleistungswettbewerb teilgenommen. Vier davon haben die zweite Stufe des Wettbewerbs absolviert, übrig geblieben ist die Losinger Marazzi mit ihrem Projekt «Metropol», wie der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) am Dienstagmorgen vor den Medien sagte.

Bezugsbereit ab 2025: Die Arbeitsräume im Gebäude. Visualisierung: PD

Die Vergabesumme beläuft sich auf 135 Millionen Franken. In diesen Kosten sind auch die Wohnungen in den obersten Stockwerken, Retailflächen sowie ein Polizeiposten enthalten. Der Neubau bietet 1300 Mitarbeitern der kantonalen Verwaltung einen Arbeitsplatz. Heute arbeiten diese verteilt auf über 30 Standorte in der Stadt Luzern.

Ein Blick in den Innenhof. Visualisierung: PD

Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten – die Volksabstimmung soll im Herbst 2021 stattfinden. Bezugsbereit soll der Bau am Seetalplatz 30 dann im Jahr 2025 sein.

Hier neben dem Busbahnhof wird das Verwaltungsgebäude gebaut

