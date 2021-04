Verwaltungszentrum Geplanter Wegzug von 80 Kantonsangestellten: Enttäuschung in Sursee ist gross Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald mit ihren über 80 Mitarbeitern soll von Sursee ins neue Verwaltungszentrum am Emmer Seetalplatz ziehen. Das kommt in der Region und bei Bauern nicht gut an. Lukas Nussbaumer 14.04.2021, 05.00 Uhr

Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald soll von Sursee in das neue Verwaltungszentrum am Seetalplatz in Emmen ziehen. Visualisierung: PD

Auf dem Seetalplatz in Emmen entsteht für rund 180 Millionen Franken ein Verwaltungszentrum, in dem ab 2026 knapp 1500 Mitarbeiter ihre Büros haben werden. Rund 30 Dienststellen und Abteilungen des Kantons werden aus diesem Grund zügeln müssen, zumeist von der Stadt aus. Es gibt aber auch Mitarbeiter, für die der Weg zum neuen Arbeitsplatz weiter ausfallen wird. Etwa für jene des Grundbuchamts Luzern Ost mit den aktuellen Standorten in Kriens und Hochdorf. Und vor allem für die 82 Männer und Frauen, die derzeit bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) in Sursee arbeiten.

Während die «Züglete» des Grundbuchamts Luzern Ost schon vor fünf Jahren in der Botschaft zum Projektierungskredit für das neue Verwaltungszentrum enthalten war, ist der Standortwechsel der Dienststelle Lawa neu. Eine Begründung dazu wird in der Botschaft nicht aufgeführt. Eine solche hätte sich SVP-Fraktionschef Armin Hartmann jedoch gewünscht, wie er auf Anfrage sagt. Er hat deshalb einen parlamentarischen Vorstoss eingereicht, in dem er der Regierung eine ganze Reihe von Fragen zum vorgesehenen Umzug stellt. So möchte Hartmann etwa wissen, ob der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, die Landwirte sowie die weiteren Kundinnen und Kunden der Dienststelle zur Standortwahl befragt wurden. Erfahren will der Schlierbacher Ökonom auch, ob die Regierung für Sursee eine Kompensation für die mehr als 80 wegfallenden Arbeitsplätze vorsieht.

Stadtrat von Sursee musste Nachricht aus den Medien erfahren

Für Hartmann wird die Rolle von Sursee als zweites Zentrum des Kantons mit dem Wegzug der Dienststelle Lawa weiter geschwächt. Sursee habe schon das Amtsgericht an Willisau und das Grundbuchamt Luzern West an Schüpfheim verloren. «Sursee als zweites Zentrum zu bezeichnen, verkommt immer mehr zu einem Lippenbekenntnis», sagt der Unternehmer.

«Überrascht» vom Entscheid der Regierung zeigt sich die Surseer Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt. Dass sie und der Stadtrat diese Nachricht aus den Medien erfahren mussten, sei nicht schön. «Wir hätten es begrüsst, wenn wir im Voraus orientiert worden wären», sagt die CVP-Politikerin. Sie bedaure den Verlust von mehr als 80 Arbeitsplätzen natürlich. Für Beck wäre es wünschenswert, wenn die Regierung Sursee bei ihren Plänen vermehrt einbeziehen würde. «Als zweites Zentrum wahrgenommen zu werden, ist für uns wichtig», so Beck. Der Stadtrat werde deshalb mit der Regierung das Gespräch suchen.

Bauern möchten am Standort Sursee festhalten

Ebenfalls keine Freude am Standortentscheid der Regierung hat der Menznauer Landwirt und SVP-Kantonsrat Willi Knecht. Die Berührungspunkte zwischen der Dienststelle Lawa, dem Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband sowie der Landwirtschaftlichen Kreditkasse seien gross. «Es wäre deshalb sinnvoll, wenn die Dienststelle in Sursee bleiben würde», sagt Knecht. Für Pius Kaufmann, CVP-Kantonsrat aus Wiggen, muss beim Festlegen der Standorte von Dienstleistungen der öffentlichen Hand mehr Wert gelegt werden auf das Aufrechterhalten der Balance zwischen Stadt und Land. Er verfolge die Tendenz zur Zentralisierung kritisch.

Wer letztlich ins zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz zügelt, entscheidet die Gesamtregierung, heisst es beim Finanzdepartement auf Anfrage. Die abschliessende Liste der künftig in Emmen stationierten Organisationseinheiten legt die Regierung demnächst fest. Weitere Fragen zum vorgesehenen Standortwechsel der Dienststelle Lawa von Sursee nach Emmen beantworten weder das Finanz- noch das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement. Dies gemäss der üblichen Praxis, wonach zu hängigen Vorstössen erst Auskünfte erteilt werden, wenn diese beantwortet sind. Auch die Dienststelle selber äussert sich nicht zur «Züglete».

Die Dienststelle Lawa ist erst seit 2005 in Sursee stationiert. Zwei Jahre zuvor wurden im Rahmen der Departementsreform das Kantonsforstamt, das Landwirtschaftsamt sowie die Fischerei- und Jagdverwaltung zur Dienststelle Lawa zusammengeschlossen.