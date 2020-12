Leserdebatte

«Der Samichlaus ist nicht vor Krankheiten sicher» – aber er ist nicht untätig und weicht auf Briefe, E-Mail oder Videobotschaften aus

In vielen Luzerner Kinderstuben bleibt es am 6. Dezember dieses Jahres wohl ruhig. 17 Chlausgruppen in der Stadt und Region Luzern sagen wegen Corona ihre Aus- und Einzüge sowie Familienbesuche ab. Die Verantwortlichen und der Kantonsarzt nehmen Stellung.