Video Sparen – aber nicht nur wegen Corona: Die Stadtluzerner Finanzdirektorin Franziska Bitzi (CVP) im Video-Chat Franziska Bitzi kandidiert am 28. Juni zur Wiederwahl. Wenn sie im Herbst die neue Legislatur antritt, wird sie sich einer völlig veränderten finanzpolitischen Situation stellen müssen. Robert Knobel 19.06.2020, 15.44 Uhr

Ziemlich knapp verpasste Finanzdirektorin Franziska Bitzi (CVP) die Wiederwahl am 29. März 2020. Deshalb muss sie sich nun am 28. Juni dem zweiten Wahlgang stellen. Wir haben Franziska Bitzi zum Video-Chat getroffen.

In den drei Jahren als amtierende Finanzdirektorin konnte Bitzi stets glänzende Jahresabschlüsse präsentieren. Doch nun ist alles anders. Allerdings sei dies nicht in erster Linie die Schuld der Coronakrise. Viel schlimmer für die Stadtfinanzen sei aus heutiger Sicht die kantonale Finanzreform:

Bitzi hatte an vorderster Front gegen die kantonale Reform gekämpft – vergebens. Doch nun erhält die Stadt Luzern und andere Gegner der Reform zumindest teilweise Recht vom Bundesgericht. Die erzwungene Senkung des Gemeindesteuerfusses ist nicht rechtens. Die Stadt Luzern dürfte ihren Steuerfuss nun bereits fürs Jahr 2020 wieder erhöhen. Tut sie das?

Auch wenn die Stadt Luzern vom Bundesgericht Recht erhalten hat, ist das mehr eine symbolische Genugtuung. So richtig freuen kann sich Franziska Bitzi über den Entscheid nicht:

Die Finanzreform belastet die Stadtkasse mit jährlich 14 Millionen Franken zusätzlich. Hinzu kommen einmalige Steuerausfälle wegen Corona in ähnlicher Höhe. Dieses Geld muss irgendwo wieder eingespart werden. Aber wo?

Als wäre der Onlinehandel nicht schon genug: Wegen des Lockdowns ist der Detailhandel noch stärker unter Druck geraten. Kein Wunder sieht man in der Luzerner Innenstadt zurzeit viele leer stehende Ladenlokale. Franziska Bitzi ist für die Wirtschaft zuständig – und macht sich Sorgen. Was kann man aktuell für den Detailhandel tun?

Und wenn die Zeiten, in denen sich in den Erdgeschossen der Innenstadt Laden an Laden reihte, einfach vorbei sind? Gibt es alternative Nutzungsmöglichkeiten? Ja, sagt Bitzi – das wichtigste sei aber, dass die Innenstadt belebt bleibe:

Franziska Bitzi kämpfte an vorderster Front für längere Ladenöffnungszeiten am Abend. Ihrer Initiative ist es letztlich zu verdanken, dass die Diskussion um die Öffnungszeiten auf kantonaler Ebene wieder aufgenommen wurde. Seit 1. Mai dürfen die Läden abends nun bis 19 Uhr und samstags bis 17 Uhr offen halten. Das ist ein Erfolg – aber entspricht nicht vollständig den Wünschen der Stadt, die weiter gehende Lockerungen forderte. Wird Bitzi in dieser Frage nochmals aktiv?

Franziska Bitzi tritt naturgemäss vor allem bei Finanzfragen an die Öffentlichkeit. Aber im Stadtrat muss sie auch über andere wichtige Bereiche mitentscheiden. Zum Beispiel den Verkehr. Hier äussert sie ihre Vorstellungen zum Stadtverkehr der Zukunft:

Die Stadt will zwar den Veloverkehr fördern. Dennoch ist Velofahren in der Stadt Luzern häufig ungemütlich und gefährlich. Das sieht auch Franziska Bitzi so:

Insgesamt sieben Kandidaten bewerben sich um die zwei vakanten Stadtratssitze, die am 28. Juni neu besetzt werden. Die gefährlichste Konkurrentin der beiden amtierenden Stadträtinnen Franziska Bitzi und Manuela Jost (GLP) ist Herausfordererin Judith Dörflinger (SP). Was unterscheidet Bitzi von Dörflinger?