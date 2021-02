Video Jetzt live: Präsentation der Luzerner Fasnachtszeitung 2021 Alle Jahre wieder zur Fasnachtszeit: Die Wey-Zunft stellt ihre Satirepostille Knallfrosch vor. Wegen Corona wird der Anlass zum ersten Mal live übertragen. David von Moos 04.02.2021, 10.25 Uhr

Der neue Knallfrosch ist da. Die Fasnachtszeitung der Wey-Zunft Luzern nimmt alles auf die Schippe, was ihr vor die nassen Flossen gerät.

Hinweis: Der Knallfrosch wird in Stadt und Agglomeration Luzern gratis an die Haushalte verteilt. Solange der Vorrat reicht, ist er zudem gratis erhältlich im LZ Corner an der Maihofstrasse 76 in Luzern.