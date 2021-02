Video Luzerner Fasnachtszeitung Knallfrosch wurde erstmals per Livestream präsentiert Alle Jahre wieder zur Fasnachtszeit: Die Weyzunft stellt ihre Satirepostille Knallfrosch vor. Wegen Corona gab es diesmal keine öffentliche Niederkunft. Der interne Anlass wurde dafür live übertragen. Hugo Bischof 04.02.2021, 12.26 Uhr

Der neue Knallfrosch ist da. Die Fasnachtszeitung der Weyzunft Luzern nimmt alles auf die Schippe, was ihr vor die nassen Flossen gerät. Die Niederkunft der satirischen Postille findet üblicherweise als öffentlicher Anlass vor viel Publikum auf dem Platz vor der Kantonalbank an der Pilatusstrasse in Luzern statt. Diesmal war alles anders. Wegen Corona wurde auf eine öffentliche Feier verzichtet. Die Wey-Zunft vollzog die Enthüllung des Knallfrosches am Donnerstag um 10.30 Uhr im ganz kleinen internen Rahmen mit lediglich fünf Personen. Die Öffentlichkeit konnte diesen per Livestream auf dem Bildschirm verfolgen.

Hollywoodmässiger Countdown

Der Countdown wurde mit einem kurzen Video hollywoodmässig inszeniert. Danach folgte die Live-Übertragung aus dem Pulverturm, dem Lokal der Wey-Zunft. Von einem «Beitrag für das Kopf-Kino» sprach Weyzunft-Präsident Bruno Spörri.

Weyzunftmeister Rolf Birchler, begleitet von seinem Weibel und dem Bannerherrn, zeigte sich befriedigt, dass der Knallfrosch trotz Fasnachts-Absage auch dieses Jahr produziert werden konnte. Er versprach wieder «viele Karikaturen und satirische Texte auf hohem Niveau».

«Viele Karikaturen und satirische Texte auf hohem Niveau»: So soll die diesjährige Fasnachtszeitung der Wey-Zunft daherkommen. Screenshot: knallfroschlozaern.ch

Einspielung der Guuggenmusig Noggeler vom vergangenen Jahr

Danach folgte ein Schwenker auf den Kantonalbank-Platz, wo die Guuggenmusig Noggeler schränzten, was das Zeug hielt. Es war natürlich kein Liveauftritt, wie man auf den ersten Blick meinen konnte, sondern eine Einspielung aus dem Jahr 2020, als man noch ohne Masken und Distanzregeln an die Öffentlichkeit gehen durfte.

Die eigentliche Niederkunft des Knallfrosches, moderiert von Weyzunft-Medienchef Till Rigert, fand danach draussen in der Nähe der Museggmauer statt. Statt eines grossen Knalls wurde diesmal nur eine mickrige Tischbombe gezündet. Im Knallfrosch, der in den nächsten Tagen gratis an die Bevölkerung verteilt wird, gibt es diesmal erstmals einen Rätselwettbewerb. Dazu eine Maske zum Selberbasteln, die dann getreu dem diesjährigen Motto der Wey-Zunft «Bliebet Deheime» in den eigenen vier Wänden getragen werden kann.

Hinweis: Der Knallfrosch wird in Stadt und Agglomeration Luzern gratis an die Haushalte verteilt. Solange der Vorrat reicht, ist er zudem gratis erhältlich im LZ Corner an der Maihofstrasse 76 in Luzern.