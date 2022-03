Tragödie in Oberkirch: Experte über die Gefahr von Güllenlöchern

Nach Tragödie in Oberkirch: Experte erklärt die Gefahr von Güllenlöchern

Beim Arbeiten auf einem Bauernhof kann es zu verschiedenen Gefahren kommen. Eine davon ist das Güllenloch. Fällt man in die Güllengrube, kann dies tödlich enden. So geschah es auch auf einem Bauernhof in Oberkirch.