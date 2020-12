Video «So ein Theater!»: Das grosse Samichlaus-Interview mit Lob und Tadel für Luzern Im exklusiven Kaminfeuergespräch mit unserer Zeitung äussert sich der Samichlaus zum Umgang mit Corona, zur Stadt- und Kantonspolitik, zur Fasnacht und zum FC Luzern. Für einmal wendet sich der Mann mit dem langen weissen Bart explizit nicht an sein angestammtes Publikum. Deshalb Achtung: Nur für Erwachsene! Jérôme Martinu und David von Moos 05.12.2020, 05.00 Uhr

Der weise Mann zu Besuch in Luzern: Für das exklusive Kaminfeuergespräch mit Chefredaktor Jérôme Martinu hat es sich der Samichlaus vor dem Cheminée im Hotel Anker am Pilatusplatz bequem gemacht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. Dezember 2020)

Starke Voten, flammende Appelle und eindringliche Bitten: Der Samichlaus hält mit Lob und Tadel zum Leben in Stadt und Kanton Luzern nicht gerade zurück. Wir haben uns deshalb erlaubt, das ausführliche Gespräch mit dem Samichlaus gestaffelt zu präsentieren.

So ein Kaminfeuergespräch mit dem alten, weisen Mann ist auch für Journalisten etwas ganz Spezielles. Wir haben es uns deshalb nicht nehmen lassen, das Treffen zwischen dem Samichlaus und dem Chefredaktor der «Luzerner Zeitung» im Hotel Anker am Pilatusplatz in Luzern fotografisch zu dokumentieren: