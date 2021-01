Videospiel Entspannung im Zweikampf: Luzerner Gameentwickler verbindet Spiel mit Meditation Der Gamedesigner Christian Schnellmann begibt sich mit seinem neuen Spiel auf spirituelle Pfade. Federico Gagliano 20.01.2021, 14.18 Uhr

Screenshot aus dem Spiel. Bild: PD

In sich gehen, meditieren, entspannen – immer mehr Leute sehnen sich nach innerer Ruhe. So auch der Luzerner Gamedesigner Christian Schnellmann. Um einen klaren Kopf zu bekommen, praktiziert er Yoga oder geht in den Wald. Dieses Bedürfnis liess er nun in sein neustes Videospiel einfliessen, welches heute erscheint.

In «Casual Metaphysics», welches auf iOS und Android für zwei Franken erhältlich ist, geht es darum, gleiche Formen zu kombinieren und dadurch Punkte zu sammeln. Doch die Zeit drängt: Eine Geisterhand versucht jeweils, das gleiche Ziel zu erreichen – wer zuerst 100 Punkte erreicht, gewinnt und erhöht dadurch seine Bewusstseinsstufe. Das Ganze wird von ätherischen Klängen und spirituellen Bildern begleitet, sodass man schnell ins Geschehen versinkt – besonders mit Kopfhörern.

Hat man ein paar Levels gespielt, kann man auch gegen einen menschlichen Gegner antreten – allerdings nicht online, sondern abwechslungsweise am gleichen Handy. Schnellmann vermisse nämlich die physische Nähe bei Videospielen, denn immer weniger digitale Games ermöglichen das gemeinsame Spielen, wie wir es von Brettspielen oder Spielkonsolen der 90er kennen. Bereits seit Jahren, ganz unabhängig von Corona, finden digitale Games vor allem übers Netz auf Distanz statt.

Metaphysische Elemente erst später eingefügt

Die Pandemie hatte auch andere Auswirkungen auf Schnellmanns Projekt. Zunächst habe sie die Arbeit verzögert, denn eigentlich hätte das Spiel bereits letztes Jahr fertig sein sollen. Die ganze Coronasituation hat aber die Thematik massgeblich beeinflusst. Schnellmann beginnt nämlich bei der Entwicklung seiner Games zunächst mit der Spielmechanik, in diesem Fall die gegnerische Hand, gegen die man antritt. Ursprünglich standen seltsame Kreaturen im Mittelpunkt, die sich im Zuge der Entwicklung immer weiter vereinfachten und reduzierten. Am Schluss waren nur noch abstrakte Formen übrig. Das Spiel erhielt seine metaphysische, spirituelle Thematik. «Diese Elemente passen für mich in die Zeit, die wir gerade durchmachen», sagt Schnellmann.

«Wir stellen uns vermehrt Sinnfragen, suchen nach Ruhe. Das sollte sich im Game widerspiegeln.»

Screenshot aus dem Spiel. Bild: PD

Aber: «Wir betäuben uns gleichzeitig mit endlosen Social-Media-Feeds und dem Binge-Watching von TV-Shows.»

Dieses gegensätzliche Verhalten wollte Schnellmann in seinem Spiel erforschen. «Casual Metaphysics» will deshalb zwei Dinge sein: Ein Game, welches Aufmerksamkeit und schnelle Reaktion erfordert, aber auch eines, welches entspannt und ablenkt. Klingt paradox, ist aber nicht undenkbar: Dass Videospiele eine therapeutische Wirkung haben können, haben bereits zahlreiche Studien belegt. Die Hektik im Spiel kann von Alltagssorgen ablenken.

Als Therapie ist Schnellmanns Spiel aber nicht gedacht: «Man soll es mit einer Prise Ironie geniessen.» Eine höhere Bewusstseinsstufe wird man damit nicht erreichen – aber einige Minuten Ablenkung vom Alltag.