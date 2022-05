Simulation Jetzt kann man auch virtuell von Luzern nach Sursee pendeln Hobbylokführer und -lokführerinnen können sich seit kurzem zwischen Luzern und Sursee austoben. Ein englisches Studio hat die Strecke digital nachgebildet. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Screenshot aus dem Videospiel «Train Sim World 2». Bild: Rivet Games

New York, London, Hamburg – die Zugsimulation «Train Sim World 2» lässt Hobbylokführer und -lokführerinnen Strecken und Bahnhöfe auf der ganzen Welt erkunden. Seit kurzem führt die Reise auch in die Zentralschweiz: Im neusten Erweiterungspaket des Videospiels fährt man auf der Strecke zwischen Luzern und Sursee.

«Train Sim World 2» gehört zum Videospielgenre der Simulation (siehe Box). Hinter dem Game, welches sich bisher gemäss eigenen Angaben fast acht Millionen Mal verkauft hat, steckt das Entwicklerstudio Dovetail Games mit Sitz in Chatham, einer Hafenstadt rund 50 Kilometer von London entfernt. Diese Spielerweiterungen werden von einem anderen Studio entwickelt, Rivet Games mit Sitz in Stirling, Schottland. Doch wie kommt ein englisches Studio auf Sursee?

Bahntechnisch interessant für das Team

Es ist nicht das erste Mal, dass es eine Schweizer Strecke ins Spiel schafft. Die Strecke Arosa–Chur ist schon seit längerem für das Game erhältlich. Jasper Holzapfel, Community-Manager bei Rivet Games, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, wieso man sich für die Strecke Luzern–Sursee interessiert hat: «Seitdem wir Add-ons entwickeln, haben es uns die Schweizer Eisenbahnen mit ihrem besonderen Flair angetan», sagt er.

Die Arosa-Strecke sei aber eine Schmalspurbahn für kleinere Wagen. Da das Team sich als Nächstes einer Normalspurbahn zuwenden wollten, stiessen sie auf die Strecke Luzern–Sursee. «Zudem bietet Luzern mit seinem markanten Bahnhofsgebäude einen infrastruktur- und bahntechnisch interessanten Knotenpunkt, den wir unbedingt umsetzen wollten. Zusammen mit den modernen Zügen der Baureihe RABe 523 auf der Linie S1 ergab sich ein für uns rundes Paket, das wir unbedingt in den Train Sim World bringen mussten», so Holzapfel.

Beim Entwickeln wird Wert auf die Zugmodelle gelegt, die möglichst authentisch aussehen sollen und auch offiziell von der SBB lizenziert wurden. Aber auch die Landschaft und die Haltestellen rund um die Strecke sollen mit der Realität übereinstimmen. Zunächst machte sich das Team einen Eindruck vor Ort: «Einer unserer Teammitglieder hat die Strecke besucht und umfangreich dokumentiert. Diese Dokumentation ist zusammen mit Videos und Google Maps und Earth eine wichtige Quelle, wenn wir eine Strecke erstellen», erklärt Holzapfel. «Dann werden die einzelnen 3D-Modelle von unseren 3D-Künstlern erstellt und in das Spiel importiert, um an ihrem bereits vorbereiteten Platz positioniert zu werden. Zeitgleich arbeiten unsere Level-Designer daran, eine möglichst realistische Umgebung an und um die Gleise und Gebäude herum zu erzeugen. Wir vergleichen dabei ständig unsere Quellen und die erstellte Welt im Spiel, um ein möglichst realistisches Gefühl zu erzeugen.»

Über «Train Sim World 2» «Train Sim World 2» ist ein Simulationsspiel, ein Genre, welches vor allem im deutschsprachigen Raum grossen Erfolg feiert. Bekannte Vertreter sind der Windows-Flugsimulator oder Euro-Truck-Simulator. Eines der bekanntesten Titel stammt aus der Schweiz: der Landwirtschaftssimulator. Ziel solcher Spiele ist es, möglichst realistisch darzustellen, wie unterschiedliche Fahrzeuge gefahren werden. Oft können zusätzlich auch spezielle Steuergeräte gekauft werden, um den Realismusgrad noch mehr zu erhöhen. Solche Videospiele kosten oft weniger als herkömmliche Games und finanzieren sich durch Erweiterungspakete mit neuen Fahrzeugen und Strecken.

Pilatus war eine Herausforderung

Das Resultat lässt sich sehen – zwar fehlen kleinere Details wie Briefkästen oder Schilder, trotzdem erkennt man Haltestellen wie Emmenbrücke Gersag oder Nottwil auf den ersten Blick wieder. Nur beim Bahnhof Luzern hat sich der Entwickler mehr künstlerische Freiheiten gegönnt – dort fehlen die Eingangsbereiche gleich ganz. Blickt man vom Bahnhof hinaus, erkennt man nur Postautos – VBL-Busse ins Spiel einzufügen, wäre zu viel Aufwand für das kleine Studio. Es dreht sich ja sowieso alles um die Züge.

Besonders schwer sei es gewesen, das Sicherheitssystem des RABe 523 für das Game zu entwickeln, sagt Holzapfel,

«aber auch der Gipfel des Pilatus, der sehr gut vom Luzerner Hauptbahnhof aus sichtbar ist, hat uns in seiner Umsetzung vor einige Herausforderungen gestellt. Das Ergebnis kann sich aber definitiv sehen lassen.»

Die Fans haben unterschiedlich auf die Zentralschweizer Strecke reagiert: Viele loben die schöne Aussicht und den detailgetreuen Zug, andererseits sei die Strecke zu kurz. Gerade mal 30 Minuten dauert die Fahrt – genauso wie in der Realität. Wohin die nächste Strecke führt, kann Holzapfel noch nicht sagen: «Wir betrachten immer diverse Möglichkeiten für neue Strecken, aber es wird mit Sicherheit nicht die letzte Schweizer Strecke gewesen sein, die wir entwickelt haben.»

Train Sim World 2 ist auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Das Grundspiel kostet 30 Franken, die Luzern-Sursee-Erweiterung kostet zusätzliche 25 Franken. Ein Code für das Game wurde uns von Rivet Games zur Verfügung gestellt.

