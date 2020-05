Trauung erst 2021: Viele Brautpaare im Kanton Luzern verschieben ihre Hochzeit Im Mai beginnt für gewöhnlich die Hochzeitssaison. Doch wegen der Coronakrise verzichten viele auf das eheliche Versprechen. Das hat schlimme Folgen für die Veranstalter. Fabienne Mühlemann 23.05.2020, 05.00 Uhr

Der 20. Juni 2020 soll zum schönsten Tag ihres Lebens werden. Dann wollen sich Bettina und Marco aus Grossdietwil in der Kirche das Ja-Wort geben und ein riesiges Fest mit ihren Liebsten feiern – so der ursprüngliche Plan. Die Einladungskarten sind schon lange verschickt, das Brautkleid gekauft, die Ringe bestellt. Kirchliche Trauungen sind zwar ab dem 28. Mai wieder möglich, wie der Bundesrat am Mittwoch an der Pressekonferenz erklärte, doch die Glaubensgemeinschaften müssen ein Schutzkonzept ausarbeiten. «Die Hochzeit unter solchen Umständen durchzuführen, können wir uns nur schwer vorstellen», sagt Bettina. Denn das Fest soll lustig und locker werden – und zum Beispiel Gäste auszuladen, käme nicht in Frage.

Die zivile Hochzeit haben die beiden im Mai trotzdem durchgeführt – doch das war ebenfalls nur mit Einschränkungen möglich. Bei der Trauung durften nur die Zivilstandsbeamtin, das Brautpaar und die Trauzeugen anwesend sein, um die vom Bund vorgegebenen Sicherheitsmassnahmen einhalten zu können. «Es war für uns wie ein Schlag ins Gesicht, als das Zivilstandsamt anrief und erklärte, dass unsere Familie bei der Trauung nicht dabei sein darf», erzählt Bettina. Den Termin zu verschieben, kam jedoch für die beiden nicht in Frage. «Wir haben uns auf diesen Tag gefreut und wollten diesen Schritt gehen», sagt die 26-Jährige.

Enttäuschung, aber auch Verständnis

In diesem Dilemma stecken derzeit viele Paare. In der Stadt Luzern wurden laut Madlen Brunner, Leiterin des regionalen Zivilstandsamts, rund zwei Drittel der geplanten Trauungen seit dem Lockdown verschoben oder abgesagt. Viele Paare können ausserdem nicht in ihrem gewünschten Lokal heiraten, da der vorgegebene Abstand wegen der Lokalgrösse nicht eingehalten werden kann. Geeignete Räume wie zum Beispiel der Schalterbereich mit Schutzscheibe oder ein grosser Saal auf dem Zivilstandsamt werden vorübergehend zu ausserordentlichen Traulokalen erklärt.

Heinz Wyss, Leiter des regionalen Zivilstandsamts Sursee, weist ausserdem darauf hin, dass nebst den Schutzmassnahmen die Dauer der Trauung auf 15 Minuten beschränkt wurde. In Sursee wurden seit dem Lockdown 57 Trauungen durchgeführt, 13 wurden abgesagt oder verschoben. In Willisau betrifft es gemäss Petra Kamber, Leiterin des regionalen Zivilstandsamts, etwa die Hälfte aller im März bis Mai geplanten Hochzeiten. «Brautpaare, welche die Ehevorbereitung noch nicht abgeschlossen haben, können den Trauungstermin kostenlos stornieren oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben», sagt Corinne Hodel, Leiterin des regionalen Zivilstandsamts Hochdorf.

Auch die kirchliche Trauung wird oft verschoben. «Viele Paare wollen nach der kirchlichen Trauung ein Fest mit Freunden und Familie feiern. Da dies momentan nicht möglich ist, verschieben sie die Hochzeit gleich in den Herbst», sagt Theres Küng, Pastoralraumleiterin Michelsamt. Das Schwierige dabei sei, dass es nicht sehr viele trauberechtigte Priester gäbe und diese im Herbst nun häufig besetzt sind. «Die Terminsuche dürfte dadurch erschwert werden», so Küng.

«Super-Gau» für Gastgeber

Auf die Brautpaare kommen neben der emotionalen Belastung also auch organisatorische Fragen zu. Direkte wirtschaftliche Folgen hat die Coronakrise für die Hochzeitsbranche; also Eventplaner, Fotografen oder DJs. Für Gastgeber wie zum Beispiel Roger Widmer, Pächter des Schlosses Wyher in Ettiswil, bedeutete der Lockdown «einen Super-Gau». Im Schloss werden in dieser Jahreszeit sonst viele Trauungen durchgeführt und Feste gefeiert. «Doch seit Mitte März haben wir keine Einnahmen mehr», sagt Widmer. Zum Glück könne er auf einen kulanten und solidarischen Vermieter zählen, der ihm finanziell entgegenkomme.

Alle bis Ende August geplanten Feiern im Schloss Wyher wurden verschoben. «Bei Verschiebungen kommen keine Kosten auf das Brautpaar zu», sagt Widmer. Nur ein kleiner Teil hat die Reservierung annulliert. Darum sehen die Aussichten für 2021 wieder besser aus. «Wir rechnen mit einer massiven Umsatzsteigerung, weil die meisten verschobenen Feiern nächstes Jahr stattfinden werden.» Es gäbe dann nicht mehr viele freie Daten. Er hofft deshalb, dass ab August oder September Feste bis 150 Personen wieder stattfinden können – denn mit dieser Zahl müsse man beim Apéro etwa rechnen. «Ansonsten ist es wahrscheinlich nicht möglich, alle geplanten Trauungen 2021 durchzuführen.»

Zeit mit angelegten Reserven überbrücken

Auch der Branchenverband der Schweizer Hochzeitsplaner hat wegen der Verschiebungen mit den Auswirkungen des Virus zu kämpfen, sagt Lisa Dätwyler. Sie plant Hochzeiten in Luzern, Basel und Zürich und arbeitet momentan vor allem für Paare, welche 2021 heiraten möchten. «Die Nachfrage nach Hochzeitsplanern ist momentan sehr gering, da für Brautpaare die Situation noch zu ungewiss ist», sagt Dätwyler. In der Regel werde sie rund 12 bis 18 Monate vor dem Hochzeitstermin vom Brautpaar kontaktiert.

Für sie persönlich ist die Zeit sehr herausfordernd, da in ihrem Geschäft grosse Einbussen entstehen, die sie mit angelegten Reserven überbrückt. Trotzdem bleibt Dätwyler positiv: «Falls wir im Herbst keine zweite Welle erleben, gibt es wohl eine generelle Entspannung und auch wieder eine gesteigerte Nachfrage nach Planungen für das Jahr 2021 und 2022.»