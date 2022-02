Luzerner Fasnacht: Viel Liebe zum Detail am Fritschi-Umzug

Fasnacht Luzern Viele neue Sujets und zahlreiche «Best ofs» – Guuggenmusigen standen im Zentrum des Fritschi-Umzugs Bild: Boris Bürgisser Zwar gab es weniger spektakuläre Wagen zu sehen, doch die Liebe zum Detail war an diesem Fritschi-Umzug am Schmudo in Luzern unübersehbar. Es zeigt sich: Guugger tragen Sorge zu ihren Grende – über Jahre hinweg. Beatrice Vogel 0 Kommentare 24.02.2022, 19.05 Uhr Merken Drucken Teilen

Es war ein aussergewöhnlicher Fritschi-Umzug am Schmutzigen Donnerstag in Luzern – in vielerlei Hinsicht. Angefangen beim Publikumsaufmarsch: Noch kaum je ward gefühlt so viel Volk entlang der Umzugsroute vom Schweizerhofquai über Seebrücke, Pilatus- und Winkelriedstrasse bis hin zum Helvetiagärtli gesehen. Tatsächlich waren es rund 30'000 Menschen – so viel schätzt die Luzerner Polizei – also gleich viele wie vor zwei Jahren. Die Stimmung hätte nicht fröhlicher sein können, wozu der strahlende Sonnenschein beitrug.