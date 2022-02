Unfall Vier Helikopter im Einsatz: Schüler nach Chemieunglück evakuiert In Lachen läuft ein grösserer Blaulicht-Einsatz. Beim Hallenbad Lachen war es im zu einem Chemieereignis gekommen. Das Schulhaus wurde geräumt. Jessica Bamford 15.02.2022, 17.33 Uhr

Vier Helikopter, mehrere Ambulanzen: Das Grossaufgebot an Rettungskräften. Bild: PD

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mussten laut Bote der Urschweiz die Feuerwehr Lachen und die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon wegen eines Chemieunfalls ins Schulhaus Seefeld in Lachen ausdrücken. Es befanden sich auch vier Ambulanz-Fahrzeuge vor Ort. Vier Rettungshelikopter landeten in der Nähe.