Portugiese vor dem Luzerner Kriminalgericht: Vier Jahre für Raub und Vergewaltigung Das Luzerner Kriminalgericht behandelte am Dienstag den Fall einer Portugiesin, die ihrem Ex-Partner Vergewaltigung und Raub vorwirft. Roger Rüegger 22.01.2020, 00.01 Uhr

Nachdem eine 27-jährige Portugiesin die Beziehung zu ihrem Partner im November 2018 beendet hatte, sah der Mann rot. Der 38-jährige Landsmann lauerte der Frau am 14. Dezember 2018 vor ihrer Wohnung in der Region Luzern auf. Laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft hat er seine Ex-Freundin in die Wohnung gestossen und anschliessen zweimal vergewaltigt.