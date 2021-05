Geschichte «Verurteilt zum Tode mittels Enthauptung»: Maturaarbeit rollt einen Vierfachmord bei Hellbühl auf Rahel Heini hat in ihrer Maturaarbeit die Reaktionen der Zeitungen auf einen Vierfachmord von 1909 und die damaligen Meinungen zur Todesstrafe untersucht. Sie wurde für ihre Arbeit ausgezeichnet und darf damit jetzt vielleicht sogar nach Moskau reisen. Hugo Bischof 14.05.2021, 11.45 Uhr

«Verurteilt zum Tode mittels Enthauptung»: So lautet der Titel der Maturaarbeit, die Rahel Heini im Herbst 2020 an der Kantonsschule in Luzern einreichte. Sie wurde dafür beim 55. Nationalen Wettbewerb Schweizer Jugend ausgezeichnet und erhielt eine Empfehlung für die Teilnahme an einem internationalen Kongress in Moskau für hoffnungsvolle junge Forscherinnen und Forscher aus aller Welt.

Ausgangspunkt ihrer 53-seitigen Arbeit, die von ihrem Geschichtslehrer Jürg Stadelmann betreut wurde, war ein Vierfachmord 1909 bei Hellbühl im Kanton Luzern mit anschliessender Hinrichtung des Täters. Die 19-jährige Rahel Heini stiess nicht zufällig auf dieses Thema. Ihr Urgrossvater wohnte damals auf dem benachbarten Bauernhof Hueb und bekam als Neunjähriger die schreckliche Tat unmittelbar mit. Er erzählte die Geschichte seinen Nachfahren weiter. So gelangte sie via Grosseltern und Eltern schliesslich zu ihrer Urenkelin.

Rahel Heini vor dem Hof Hubschür (heute Huebschür) oberhalb Hellbühl, wo der Vierfachmord 1909 verübt wurde. Bild: Boris Bürgisser (10. Mai 2021)

Rahel Heini hat im Luzerner Staatsarchiv die Polizeidokumente von damals gesichtet. Dazu hat sie im Stadtarchiv auf Mikrofilm gespeicherte Artikel aus sechs Tages- und Wochenzeitungen gelesen:

«Mich interessierte vor allem, wie die Bevölkerung und die Zeitungen auf das Verbrechen reagierten und wie die Meinungen zu der damals in vielen Kantonen noch geltenden Todesstrafe waren.»

Raubmord mit Vorsatz

Das Verbrechen geschah am 21. Dezember 1909, kurz vor Mitternacht, am Ruswilerberg oberhalb von Hellbühl auf dem Hof Hubschür (heute Huobschür oder Huebschür) auf dem Gemeindegebiet von Ruswil. Der Viehhändler Johann Bisang, seine Frau Josephine sowie zwei ihrer Knechte wurden mit Kopfschüssen brutal ermordet. Der Täter brannte zudem die Hofscheune nieder. Der Vierfachmord löste über die Kantonsgrenzen hinaus Entsetzen aus.

Drei Tage später wurde der Täter aufgrund von Indizien am Bahnhof Luzern verhaftet. Matthias Muff, Händler und Landwirt aus Ruswil, hatte Johann Bisang vorsätzlich umgebracht, um dessen Geld zu rauben. Die drei anderen Opfer tötete er, um mögliche Zeugen zu beseitigen. Vergeblich versuchte Muff, auch das Wohnhaus, in dem sieben Kinder, eine Magd und zwei weitere Knechte schliefen, in Brand zu setzen.

Schon beim ersten Verhör zwei Tage nach der Verhaftung gestand Muff den Vierfachmord. Am 6. April 1910 wurde ihm vor dem Kriminalgericht in Luzern der Prozess gemacht. Noch am gleichen Tag wurde das Urteil gesprochen. Es lautete: «Todesstrafe mittels Enthauptung». Muff nutzte die Möglichkeit, ans Obergericht zu appellieren, nicht. Am 2. Mai 1910 um 9 Uhr wurde er hingerichtet; mit der Guillotine, die heute im Historischen Museum Luzern eingelagert ist.

Tagblatt erklärte «Kampf gegen Todesstrafe» zu seiner Pflicht

Das liberale «Luzerner Tagblatt» habe noch vor der Urteilsverkündung «den Kampf gegen die Todesstrafe als seine Pflicht» erklärt, schreibt Rahel Heini. Man solle sich auf die christliche und nicht auf die kirchliche Meinung zur Todesstrafe konzentrieren, «da diese sich durchaus unterschieden». Das christlich-konservative «Vaterland» stand gemäss Rahel Heini der Todesstrafe wohl am ehesten befürwortend gegenüber, ohne dies aber klar zum Ausdruck zu bringen. Die Richter und der Grosse Rat wüssten, was sie täten, und seien in der Lage, «das Geschehen ohne aufdringliche Belehrungen durch die Presse zu beurteilen», schrieb das «Vaterland».

Der Luzerner «Tages-Anzeiger», die spätere LNN, rief die Leser dazu auf, sich selber eine Meinung zum Thema zu bilden. Am Tag nach der Hinrichtung beschrieb die Zeitung den Vorgang der Enthauptung und rief klar zur Abschaffung der Todesstrafe auf. Ausgerechnet die Lokalzeitung in Ruswil, der heutige «Rottaler», vor deren Haustür das Verbrechen passierte, habe am spärlichsten über die Tat berichtet, sagt Heini: «Sie hatte auch keine Meinung zur Todesstrafe.»

Auch ausserhalb des Kantons war der Mord ein Thema

Die Autorin hat auch ausserkantonale Zeitungen untersucht. Die «Basler National-Zeitung» schrieb einen Tag nach der Hinrichtung, die Todesstrafe sei «nichts anderes als ein Racheakt», «auf jeden Fall eine Strafart, die unser sittliches Gefühl beleidigen muss».

Das Ziel der Strafe müsse eine Besserung sein, war ein von Gegnern der Todesstrafe häufig geäussertes Argument. Das sei nach einer Hinrichtung nicht mehr möglich. Gemäss dem «Luzerner Tagblatt» war die Rechtssicherheit in Kantonen mit Todesstrafe nicht grösser als in Kantonen, die sie bereits abgeschafft hatten. Auch das «Vaterland» bezeichnete die Todesstrafe als «ein nur sehr problematisches Abschreckungsmittel». Häufig thematisiert wurde auch das Schicksal der Hinterbliebenen. Matthias Muffs Frau gebar am Tag nach der Urteilsverkündung einen Sohn.

Das «Luzerner Tagblatt» kritisierte auch den Sensationshunger der Bevölkerung vor der Hinrichtung.

Es hätten sich Menschen beim Justizdepartement um Eintrittskarten für die Hinrichtung beworben.

Auch hätten sich Leute für die Ausübung des Scharfrichteramts beworben, darunter ein Mann aus dem Waadtland, der sich anerbot, die Hinrichtung mit dem Beil oder Säbel durchzuführen, um dem Kanton Luzern Kosten zu ersparen. Noch vor der Hinrichtung kamen Ansichtskarten in Umlauf, die Muff zeigten – darauf vier durchbohrte Herzen, deren Blut auf den Mörder tropfte.

Heftiger Disput zwischen «Tagblatt» und «Vaterland»

Das Für und Wider zur Todesstrafe habe auch den bestehenden Disput zwischen dem liberalen «Luzerner Tagblatt» und dem konservativen «Vaterland» neu entfacht, schreibt Heini. So warf das «Tagblatt» dem «Vaterland» am 1. Februar 1910 in scharfem Ton vor, es verteidige die Polizeiarbeit, obwohl diese ganz offensichtlich fehlerhaft gewesen sei. Die Polizei habe Hinweise auf frühere Delikte des Täters zu wenig ernst genommen. Die Opfer hätten nicht sterben müssen, «wenn sich die Polizei mit mehr Engagement um diese Fälle gekümmert hätte» und Muff vor seiner Bluttat verhaftet hätte.

Am 2. Februar 1910 bezeichnete der «Tagblatt»-Berichterstatter den «Vaterland»-Korrespondenten als oberflächlich und bezichtigte ihn sogar der Lüge. Dieser verteidigte erneut die Arbeit der Polizei; auch die Bevölkerung habe Matthias Muff ja falsch eingeschätzt und ihm eine solche Tat nicht zugetraut. Völlig aus dem Ruder geriet die mediale Auseinandersetzung, als sich die beiden Zeitungen darüber stritten, welcher Partei der Mörder angehöre.

Die meisten Zeitungen sprachen sich gegen die Todesstrafe aus

Sie habe weit mehr Artikel gegen als für die Todesstrafe gefunden, bilanziert die Autorin:

«Ich hatte nicht erwartet, dass alle liberalen Zeitungen früher oder später klar und eindeutig Stellung gegen die Todesstrafe ergriffen, obwohl die Mehrheit der Luzerner Bevölkerung sich eher für diese Strafe aussprach.»

Erstaunlicherweise seien zur Argumentation wenig Bibelzitate herangezogen worden. Es sei vor allem mit der ethischen und kulturellen Entwicklung des Menschen argumentiert worden.

Die Todesstrafe wurde in der Schweiz im Zivilstrafrecht 1942 definitiv abgeschafft. Im Militärstrafrecht galt sie für Landesverrat bis 1992 und wurde letztmals 1944 angewandt.

Rahel Heini studiert zurzeit im 2. Semester Politikwissenschaften und Ethnologie an der Universität Basel. Besonders das Feld der Entwicklungszusammenarbeit und der internationalen Beziehungen interessiere sie. Ob der Kongress in Moskau, an den sie eingeladen ist, stattfinden wird, ist coronabedingt noch offen.