Villa Krämerstein: Hohe Preise für Miete verwundern Politiker

Ein beliebter Ort für Hochzeiten ist der Festsaal des Schlosses Meggenhorn (90 Quadratmeter, maximal 100 Personen). Das Anwesen ist in Besitz der Gemeinde Meggen. Der Festsaal kostet pro Tag 800 bis 900 Franken. Hinzu kommen 50 Franken pro Stunde für die obligatorische Betreuungsperson und allenfalls weitere Kosten für Gedecke und Gläser. Einheimische geniessen wie in Horw Spezialkonditionen. Beim Schloss Heidegg in Gelfingen (in Kantonsbesitz) gilt für den Festsaal (maximal 70 Personen) bei Banketten bis vier Stunden ein Tarif von 500 Franken, über vier Stunden 600 Franken. Beide Schlösser verfügen über eine Kapelle, die separat kostet. Die Miete des Schlosses Schauensee (maximal 50 Personen) – es gehört der Stadt Kriens – für Familien-, Betriebs- und Vereinsanlässe kostet für Einheimische bis sieben Stunden 380 Franken, jede weitere Stunde 50 Franken; Auswärtige bezahlen 600 Franken, jede weitere Stunde 70 Franken. Alle drei Räumlichkeiten sind in der Regel sieben Tage die Woche mietbar. (hor)