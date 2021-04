Hingeschaut Das schönste Bienenhaus des Kantons Luzern steht in Römerswil Der Bauernhof Oberbueche hat ein Bienendomizil der besonderen Art. Das etwa 90-jährige Gebäude wartet mit detailverliebten Verzierungen auf und steht heute noch im Einsatz für seine emsigen Bewohnerinnen. Salome Erni 13.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein einsames Haus steht am Waldrand, nur über einen Feldweg ist es zugänglich. Doch das Gebäude lässt sich sehen: Das ausladende Giebeldach ist schön geziegelt, mittig sitzt ein Doppeltürmchen mit kleinen Guckfenstern. Auch auf dem Dachfirst sind kleine Verzierungen angebracht und farbige Ornamente aus Holz schmücken die Seitenwände. Der Name «Villa Stichmeinnicht» verrät, wer hier in den Sommermonaten ein- und ausgeht: Die farbenfrohen Kästen an der Front sind das Zuhause von etwa zehn Königinnen und ihren Arbeitsbienen.

Bild: Boris Bürgisser (Römerswil, 14. März 2021)

Das aussergewöhnliche Bienenhaus steht auf Römerswiler Gemeindegebiet beim Bauernhof Oberbueche und dem dazugehörigen Restaurant Liebhaberei:

Alles anzeigen

Es ist ein so prunkvolles Bienenhaus, dass es den Status «schützenswert» erhielt. Die Denkmalpflege spart in ihrem Verzeichnis nicht mit lobenden Worten, so sei das Bienenhaus das auffälligste und am reichhaltigsten dekorierte seiner Art im Kanton Luzern. «Der eindrückliche Kleinbau mit ausgezeichnetem Erhaltungszustand bringt den Stolz des Imkers und die Wertschätzung für die Bienen baulich zum Ausdruck», heisst es dort weiter.

Ein kunstvolles Bienenhaus

Tatsächlich muss es der Erbauer gut mit seinen Bienen gemeint haben. Die Villa Stichmeinnicht wurde vor rund neunzig Jahren von Jakob Baumli erschaffen, der auf dem Landwirtschaftsbetrieb seines Bruders wohnte und in der Bienenvilla selber imkerte. Robert Baumli, der wie bereits sein Grossvater heute den Landwirtschaftsbetrieb Oberbueche führt und Gastgeber der «Liebhaberei» ist, weiss über seinen Grossonkel zu erzählen. Obwohl ungelernt, habe Jakob Baumli sein Geld mit Schreinerarbeiten verdient. In der Familie wurde erzählt, der Grossonkel sei «ein Spezieller» gewesen, «ein Künstler eben».

Bild: Boris Bürgisser (Römerswil, 14. März 2021)

Kunstvoll ist die Villa Stichmeinnicht zweifellos gefertigt, ebenso wie die beiden weiteren, aufwendig gestalteten Bienenhäuser, die Jakob Baumli erbaute. Eines davon ist nicht mehr erhalten, das andere steht im Römerswiler «Garten der Stille» und wurde dort zu einem dekorativen Infostand umfunktioniert.

Gesucht: Fundstücke im Kanton Luzern Mit der Serie «Hingeschaut» geht die Redaktion in unregelmässigen Abständen Fundstücken im Kanton Luzern nach. Haben Sie selber einen Input? Kennen Sie ein Fundstück, über welches unsere Zeitung berichten könnte? Dann melden Sie sich unter online@luzernerzeitung.ch.

Früher noch schöner?

Das Bienenhaus wird heute vom Besitzer Robert Baumli und dem Imker Markus Gabriel gepflegt und gehegt. Vor acht Jahren erhielt es eine grössere Renovation: neues Dach, neuer Anstrich, neuer Boden und neue Kästen.

Bild: Boris Bürgisser (Römerswil, 14. März 2021)

Über all die Jahre hinweg sei das Bienenhaus bei fast unverändertem Aussehen gut in Schuss gehalten worden, berichtet Baumli. Dies, obwohl in den Sechzigerjahren bei einem schweren Sturm eine Tanne auf das Dach stürzte und den Turm zerstörte.

«Meine Verwandten erzählten, das originale Türmchen mit einer Kugel aus Kupfer sei noch ein bisschen schöner und noch ein bisschen spezieller gewesen als das jetzige», sagt Baumli und fährt fort:

«Doch ich finde, so wie das Bienenhaus heute aussieht, ist bereits sehr beeindruckend.»

Dies sehen wohl auch die Besucher der «Liebhaberei» oder Spaziergängerinnen so, die das lauschige Plätzchen der Villa Stichmeinnicht mit der nahen Grillstelle gerne aufsuchen.