Villa Kapellmatt in Vitznau wieder zum Leben erweckt

Vitznau Wassersport, Hostel, Garten und ein Laden – die neuen Mieter der Villa Kapellmatt haben Grosses vor In diesem Frühling stimmte die Vitznauer Bevölkerung über den Kauf der Villa Kapellmatt ab. Nun haben Heiko Gleichner und Simone Itin dort ihr Herzensprojekt eröffnet. Salome Erni 22.07.2021, 05.00 Uhr

Bild: Boris Bürgisser (Vitznau, 6. Juli 2021)

Wäre die Villa Kapellmatt ein Mensch, wäre sie eine ältere Dame mit frischem Teint, gepflegten Kleidern, kleinen Ticks und vielfältigen Talenten. Denn das 150-jährige Gebäude an der Vitznauer Seestrasse, eine Minute vom Schiffssteg entfernt, ist seit kurzem vieles: ein Laden mit regionalen und saisonalen Angeboten wie Glace und Getränken, eine Ferienwohnung, ein Hostel mit vier Zimmern, ein Verleih für Wassersportgeräte, ein Kursangebot für Stand-up-Paddling, ein öffentlicher Garten und ein Zuhause.

Verantwortlich dafür, dass sich das alte Gebäude mit Leben füllt, sind die Freunde Heiko Gleichner (44) und Simone Itin (43). Innert vier Wochen stellten die beiden die gesamte Villa Kapellmatt GmbH auf die Beine, bezogen das Haus und konnten pünktlich im Juli ihre ersten Gäste begrüssen. Erst Ende Mai teilte ihnen nämlich die Gemeinde mit, dass sie die neuen Mieter der Villa Kapellmatt sein werden (siehe Kasten).

Bild: Boris Bürgisser (Vitznau, 6. Juli 2021)

Aus der Geschichte der Villa Kapellmatt Vor drei Monaten befürwortete die Vitznauer Bevölkerung den Kauf der Liegenschaft Kapellmatt im Dorfzentrum. Seither gehört das Gebäude und der anschliessende Garten am Seeufer der Gemeinde. Mit einer öffentlichen Ausschreibung wurde nach einem Betreiber für den Aufbau eines Wassersportzentrums gesucht. Unter den eingegangenen Bewerbungen erhielt die Villa Kapellmatt GmbH den Zuschlag. Gemeindepräsident Herbert Imbach (parteilos) ist froh, dass die neuen Mieter so schnell gefunden wurden und sie den Betrieb bereits diesen Sommer aufnehmen: «Ein Schicksal wie jenes des Nachbargebäudes, das nun seit über acht Jahren als Bauruine leer steht und das Ortsbild beeinträchtigt, wollten wir auf jeden Fall verhindern.» Besonders wichtig sei, dass nun der Garten öffentlich ist und der Kurpark am See vergrössert werden kann, so Imbach.

«Nachhaltigkeit ist der rote Faden, der sich durch alle unsere Angebote zieht», sagt Gleichner. Er und Itin stellen nicht ein Bioprodukt in den Laden, nur um dem Unternehmen einen grünen Anstrich zu verpassen. «Wir gaben einen grossen Posten für hochwertige Bettwäsche aus, wir waschen mit umweltfreundlichen Produkten und kauften Kanus aus Frankreich, nicht China – das geschieht alles hinter den Kulissen.»

Grosse Pläne mit der Villa Kapellmatt

Das Innere des Hauses wurde renoviert. Überall lassen sich Details entdecken, die vom Charme der alten Villa zeugen: hochwertige Fussböden aus Mosaiksteinen und poliertem Parkett, knarrende Stufen oder ein über die Jahre glatt geschliffener Handlauf.

In diesem Zimmer wurden die Wände als besondere Attraktion im alten Zustand belassen.

Bild: Boris Bürgisser (Vitznau, 6. Juli 2021)

Hinter dem Haus direkt am See liegt der öffentlich zugängliche Garten der Villa Kapellmatt: Auf der Wiese stehen rote Liegestühle bereit, Stand-up-Paddels trocknen an der Sonne, es hat Tische und Bänke sowie eine kleine Laube. Bald wird das Terrain weiter geöffnet, dann besteht ein direkter Zugang zum See, und der Zaun hin zum Park fällt weg.

Bild: Boris Bürgisser (Vitznau, 6. Juli 2021)

Itin schwärmt von grossen Plänen: Bald kommt eine Kinderspielecke in den Garten, der Shop soll zu einem Unverpackt-Laden ausgeweitet werden, Firmenanlässe und Team-Events sind in Planung, die Villa soll als Seminarunterkunft genutzt werden, und nächstes Jahr ist eine mobile Buvette mit Cocktails geplant – aber ohne Party und lauter Musik, versichert Gleichner. Auch für den Winter schmieden sie bereits Pläne.

Kundenkontakt ist wichtig

Wer vermutet, hier seien zwei unbedarfte Idealisten am Werk, der irrt. Denn sowohl Itin als auch Gleichner haben langjährige Erfahrung in der Hotellerie. Die Freunde lernten sich vor fünf Jahren auf dem Biohof Grubisbalm auf der Rigi kennen, wo sie beide lebten und arbeiteten. Bereits seit längerem wollten sie etwas gemeinsam auf die Beine stellen, doch es habe sich nie die Gelegenheit ergeben.

Bild: Boris Bürgisser (Vitznau, 6. Juli 2021)

Dann sahen die beiden Vitznauer die Ausschreibung zur Villa Kapellmatt. Noch bevor die Gemeinde das Grundstück kaufte, meldeten sie sich mit ihrem Projekt. Ihnen war von Anfang an wichtig, dass das ganze Haus einbezogen wird und auch im Winter keine Leere herrscht. Sie seien keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten, sagt Itin. So kooperiert die Villa Kapellmatt GmbH beispielsweise mit dem Campingplatz für Stand-up-Paddling-Kurse. Sie sind überzeugt, dass ihr Angebot nicht nur von Touristen, sondern auch von Einheimischen gerne genutzt wird. Etwas Vergleichbares gäbe es in Vitznau nämlich noch nicht.

Kurz vor Ende unterbrechen die beiden das Gespräch, um die Gäste ihrer Ferienwohnung zu verabschieden. Sie nehmen sich Zeit und plaudern mit der jungen Familie aus Deutschland. Itin und Gleichner kommen lachend zurück:

«Das macht einfach Spass! Dieser persönliche Kontakt – das ist unsere Leidenschaft.»