Vitznau Neue Bibliothek öffnet 15.03.2022, 17.40 Uhr

An der Seestrasse 54 in Vitznau wird am 9. April um 16 Uhr die neue Bibliothek eröffnet. Dabei ist die gesamte Bevölkerung eingeladen. Wie es in einer Mitteilung heisst, setzen der neue Bibliotheksleiter Dario Kurth und sein Team das Betriebskonzept mit einem erweiterten Dienstleistungsangebot um und lancieren die Bibliothek als lokalen Treffpunkt. Zunehmende Schülerzahlen hatten den Gemeinderat dazu veranlasst, für die kombinierte Schul- und Gemeindebibliothek einen neuen Standort ausserhalb der Schulanlage zu evaluieren. Dieser wurde in der Liegenschaft «Seepark» im Dorfzentrum gefunden.