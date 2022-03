Töfffahrer bei Unfall in Vitznau verletzt

Vitznau Töfffahrer nach Unfall verletzt – «Autofahrer missachtete wohl Rotlicht» Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Baustellenbereich in Vitznau eine Kollision zwischen einem Auto und einem Töff. Beim Unfall wurde der Töfffahrer verletzt. Martin Messmer 16.03.2022, 09.39 Uhr

Der Unfall ereignete sich auf der Seestrasse in Vitznau. Screenshot Google Maps

Ein Töfffahrer wurde am Dienstag bei einem Unfall in Vitznau erheblich verletzt. Zum Unfall kam es kurz vor 17 Uhr auf der Seestrasse in Richtung Gersau. Aufgrund einer Baustelle wird dort momentan der Verkehr wechselseitig mit einer temporären Lichtsignalanlage geregelt. Gleichzeitig fuhr ein Auto in Fahrtrichtung Weggis, «mutmasslich unter Missachtung des Rotlichts», teilte die Luzerner Polizei mit. Obwohl der Töfffahrer noch versuchte auszuweichen, kam es im Baustellenbereich zu einer Kollision zwischen der rechten Frontecke des Autos und der linken Seite des Töffs, heisst es in der Mitteilung weiter.



Der Töfffahrer stürzte und musste mit erheblichen Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.