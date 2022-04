Stadt Luzern Viva Luzern plant neue Alterswohnungen Die städtische Anbieterin für Langzeitpflege baut die Standorte Dreilinden und Eichhof aus. Zudem will sie ihr Angebot den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Matthias Stadler 06.04.2022, 15.09 Uhr

Der Standort Dreilinden soll ausgebaut werden. Im Bild

ist das Haus Pilatus zu sehen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 12. Juni 2019)

Wie geht die Viva Luzern AG in die Zukunft? Diese Frage hat sich das Unternehmen, das in der Stadt Luzern fünf Betagtenzentren betreibt, im vergangenen Jahr gestellt und sie am Mittwoch an einer Pressekonferenz beantwortet. Verwaltungsratspräsident Rolf Krummenacher und Geschäftsführerin Andrea Wanner präsentierten die überarbeitete Unternehmensstrategie.

Neue Wohnungen im Dreilinden und Eichhof

«Wir wollen bezahlbaren, attraktiven Wohnraum im Alter schaffen», führte Andrea Wanner aus. Langzeitpflegeplätze sollen umgewandelt werden, denn: «Die Bedürfnisse der Menschen, die wir betreuen und pflegen, verändern sich», ergänzte Rolf Krummenacher. Die Bevölkerung wünsche zunehmend, auch im hohen Alter möglichst lange zu Hause zu leben. Das Unternehmen plant deshalb, mehr Mietwohnungen für Bewohnerinnen und Bewohner anzubieten, die ab und zu auf Betreuung zurückgreifen müssen oder wollen, aber nicht auf ständige Pflege angewiesen sind.

Konkret ist vorgesehen, dass im Dreilindenareal, wo Viva Luzern bereits heute mehrere Häuser betreibt, ein weiteres hinzukommt. Es handelt sich hierbei um das Haus Bernarda, das bis im vergangenen Sommer von Schwestern vom Heiligen Kreuz Menzingen bewohnt wurde und sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. Der Vorvertrag ist laut Verwaltungsratspräsident Rolf Krummenacher abgesegnet, die Viva nutzt es jetzt bereits, der offizielle Übertritt ist per 1. Juni.

Geheimnis um Kaufsumme

16 Wohnungen sollen dort entstehen. Diese befinden sich preislich im «oberen Segment. Es wird ein Vorzeigeareal», wie Krummenacher erklärte. Das heisst: 2-1/2-Zimmerwohnungen sollen ab rund 1800 Franken pro Monat verfügbar sein. Für den Umbau sind rund sechs Millionen Franken geplant. Der Baustart soll 2024 erfolgen, ein Jahr später sollen die Wohnungen bezugsbereit sein.

Wie viel das Unternehmen, das sich im Eigentum der Stadt Luzern befindet, für das Gebäude hingeblättert hat, wollte der Verwaltungsratspräsident auch auf mehrmaliges Nachfragen nicht bekanntgeben. Allerdings habe man es für «viel weniger als im freien Markt» erhalten, da man es sonst gar nicht rentabel betreiben könne.

Neues Demenzzentrum angedacht

Im Eichhofareal sollen im Haus Diamant 2-1/2- und 3-1/2-Zimmerwohnungen entstehen – 33 an der Zahl. Momentan wird das Gebäude zwischengenutzt. Die Ausarbeitung erfolgt bis im Jahr 2023, der Bezug ist frühestens 2026 geplant. Die Kosten für den Umbau sind noch nicht definiert. Rolf Krummenacher geht von einem «grösseren zweistelligen Millionenbetrag» aus.

Viva Luzern betreut heute 220 Wohnungen. Mit den erwähnten und weiteren Ausbauschritten sollen es dereinst knapp 400 sein. Hinzu kommen werden vermehrt Angebote für demenzkranke Personen und solche mit psychischen Problemen. Zwischen 2015 und 2035 erwartet der Kanton Luzern eine Verdoppelung von Personen mit Demenz. Viva Luzern prüft deswegen, das Haus Abendstern im Wesemlin-Quartier zu einem Demenzzentrum umzufunktionieren.

Ausserdem soll das Angebot zur Gerontopsychiatrie ausgebaut werden. Also für Personen ab 65 Jahren, die an den Folgen von psychischen Erkrankungen leiden, beispielsweise verursacht durch Alkoholsucht. Ein Viertel der über 65-Jährigen leidet heute laut Viva Luzern an psychischen Erkrankungen wie einer Depression oder Abhängigkeit. In der Stadt bestehe ein Mangel an stationären Plätzen in der Gerontopsychiatrie. Das Konzept soll im kommenden Jahr ausgearbeitet sein.