Volksbegehren Stadt Luzern kommt dem Ziel von mehr gemeinnützigen Wohnungen wieder näher Die Quote an gemeinnützigen Wohnungen muss in der Stadt Luzern bis 2037 auf 16 Prozent steigen. Beim letzten Zwischenbericht war dieses Ziel noch weit entfernt. Nun ist Besserung in Sicht. 13.12.2020

(rk) Bis im Jahr 2037 müssen in der Stadt Luzern 16 Prozent der Wohnungen gemeinnützig sein. Das verlangt die 2012 angenommene Wohnraum-Initiative. Beim letzten Zwischenbericht 2019 war die Stadt noch weit von diesem Ziel entfernt: Die Quote an gemeinnützigen Wohnungen betrug damals 13,4 Prozent, was sogar ein leichter Rückgang bedeutete.

Inzwischen sieht die Situation wieder etwas besser aus. Das zeigt die Antwort des Stadtrats auf ein Postulat der SP. Demnach zeichnet sich auf mehreren Arealen eine Überbauung durch Wohnbaugenossenschaften ab. So plant die Baugenossenschaft Reussbühl im Staffelntäli 50 neue Wohnungen, und eine städtische Liegenschaft an der Englischgrussstrasse soll 2021 im Baurecht an die GSW abgegeben werden. Dadurch entstehen weitere 10 Genossenschaftswohnungen. Auch auf dem Areal des früheren Schulhauses Grenzhof hätten neue Berechnungen gezeigt, dass deutlich über 100 gemeinnützige Wohnungen realistisch seien, schreibt der Stadtrat. Die wegen der Spange Nord bisher blockierte Planung des Areals Urnerhof...

Bild: Archiv LZ

...könnte ebenfalls bald wieder aufgenommen werden. Auch dort sind gemeinnützige Wohnungen vorgesehen.