Volkskultur Gunzwiler Männerchor feiert neue Fahne mit 1000 Gästen: «Wir machen keine halben Sachen» Der Gunzwiler Männerchor weiht am Samstag seine neue Fahne ein. Wie man es sich von ihm gewohnt ist, mit einem rauschenden Fest. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 29.04.2022, 16.49 Uhr

Nur selten zelebriert ein Männerchor die Einweihung seiner neuen Fahne so gehaltvoll wie jener in Gunzwil. Rund 1000 Karten sind für das Bankettessen am Samstag in der Reithalle verkauft worden, die Vorbereitungen verlaufen mit Hilfe aller Sängerkameraden reibungslos. Die fünf Tonnen Bild- und Tonmaterial sind ebenso installiert wie die Bühne, der Holzboden, die Tombola mit einem Auto als Hauptpreis und vieles mehr. «Entweder richtig oder gar nicht, wir machen keine halben Sachen», sagt OK-Präsident Toni Dörig im Sinne des Vereinsmottos, das da lautet:

«Ned Zit god met üs, sondern mer gönd met de Zit.»

Eigentlich war die Feier im April 2020 als 65-Jahr-Jubiläumsparty geplant gewesen, umso grösser ist nach der langen Wartezeit die Vorfreude, dass sie ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. Die neue Fahne, deren Aussehen traditionsgemäss bis zum Festgottesdienst geheim gehalten wird, ist das Symbol für die Erneuerung im Verein. Vor rund 15 Jahren war die Mitgliederzahl auf 22 gesunken, es mangelte an frischem Blut. Toni Dörig trat daraufhin dem Verein bei, nahm acht seiner besten Kollegen mit und sorgt mit ihnen seither für viel Schwung.

Präsident Toni Dörig in der Festlokalität, wo im 2021 hätte gefeiert werden sollen. Bild: Nadia Schärli (Beromünster, 1. Januar 2021)

Neuer Patenverein sorgt für Aufsehen

Im Jahr 2011 übernahm Dörig das Amt des Präsidenten, mit elf Jahren ist er mittlerweile das dienstälteste Vereinsoberhaupt im 1955 gegründeten Verein.

«Schon als Kind hörte ich am Esstisch Episoden aus dem Männerchor, vor allem auch, was nach den Proben geschah»

, erzählt der heute 45-jährige Gunzwiler mit einem Schmunzeln. Sein Grossvater war Gründungsmitglied, sein Vater singt mit dem Sohnemann noch heute gemeinsam im 1. Bass. Auch sein Primarlehrer und sein Lehrmeister sind im Männerchor, und so gab es für Toni Dörig eigentlich kein Entkommen.

Seit jeher sorgt der Männerchor mit Gesang für Sympathien und trägt einen wichtigen Teil zur Gemeindekultur bei. Auch zwei Jahre Coronapause konnten ihm nichts anhaben, 40 Mitglieder zählt er, während andernorts Chöre aufgelöst wurden – darunter der Patenverein der Gunzwiler, der Michelsämter Chor. Ihr Erfolgsrezept? Sie sind innovativ, kombinieren Tradition mit Moderne. «Wir singen auch, was im Radio zu hören ist.» Neuer Pate ist kein Männerchor, sondern die Guggenmusik «Oelibrönner Gonzbu». Das passe zu diesen verrückten «Chäibe», hiess es, berichtet Dörig und lacht.

Gemeinsamer Song mit Volksrocker Willy Tell

Kein Zweifel, die Männer in den blauen Hemden fallen auf, an Gesangsfesten gelten sie gemeinhin als Stimmungsmacher. Dahinter steckt auch Kalkül, wie Toni Dörig erläutert: «Was macht ein über 30-Jähriger, wenn er aus der Guggenmusik austritt? Vielleicht kommt er in den Männerchor.» Auf diese Weise und mit stimmungsvollen Konzerten erweitere man die (Alters-)Breite der Zuhörerschaft, generiere wie nun am Samstag ein Fest für Jung und Alt. «Verbondeheit» heisst der Titel der Fahnenweihe und des Songs, den man erstmals mit Volksrocker Willy Tell aufführen wird.

Davor in der Kirche steht nicht das Hüttengaudi, sondern die musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes im Fokus. Der Gunzwiler Männerchor zeigt dann seine traditionelle Seite mit Stücken von Beethoven, dem stimmungsvollen «Ameno» oder «Freundschaft», dem Klassiker von Komponisten Jakob Ehrensperger. «Darum geht es auch in unserer Probe am Donnerstag, um das Kitten von Kollegschaft, Freundschaft und den Ausgleich zum Alltag», erklärt Dörig. Oder anders formuliert: So, wie sie feiern, singen sie auch: mit Herz und Leidenschaft.

