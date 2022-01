Volksmusik Luzerner Jodlerin für ihre Treue ausgezeichnet: «Das, was ich singe, muss von Herzen kommen» Jung und bereits Veteranin: Irma Céspedes-Bucher (47) aus Schachen ist seit ein paar Tagen Veteranin des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes. Für sie wirkt Jodelgesang befreiend, löst Ruhe und Gelassenheit aus. Monika van de Giessen Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Der Zentralschweizerische Jodlerverband, mit seinen rund 3900 Mitgliedern, hätte am letzten Samstag in Ruswil seine Delegiertenversammlung sowie die Veteranenehrungen durchführen wollen. Besonders bitter; die geplante Jubiläumsfeier «100 Jahre Zentralschweizerischer Jodlerverband» und die Weihe einer neuen Verbandsfahne mussten coronabedingt ebenfalls abgesagt werden.

Jodlerin und Dirigentin Irma Céspedes-Bucher. Bild: Patrick Hürlimann (Schachen, 29. Januar 2022)

«Wir bedauern diesen Entscheid, werden damit aber unserer Verantwortung gerecht. Der Schutz und das gesundheitliche Wohlergehen der Mitglieder haben oberste Priorität», sagt der Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes, Fabian Niklaus aus Schüpfheim. Der Verband hofft, dass die weiteren geplanten Veranstaltungen plangemäss stattfinden können. Die Fahnenweihe möchte man in einem anderen Rahmen nachholen.

Urkunde per Post

Höhepunkt und zugleich einer der emotionalsten Momente einer Delegiertenversammlung ist jeweils die Veteranenehrung für 25 und 50 Jahre Verbandszugehörigkeit. Irma Céspedes-Bucher gehört seit 25 Jahren dem Jodlerverband an. «Veteranin im Jodlerverband zu sein, bedeutet mir eine grosse Ehre und Freude zugleich», sagt Irma Céspedes-Bucher, Jodlerin, Dirigentin und Jurymitglied des Eidgenössischen Jodlerverbandes. Nicht vor 700 Delegierten, sondern per Briefpost erhielt sie die Urkunde und die Goldbrosche zugestellt.

Jodlerin und Dirigentin Irma Céspedes-Bucher ist auch Jurymitglied des eidgenössischen Jodlerverbandes. Bild: Patrick Hürlimann (Schachen, 29. Januar 2022)

Gleich erging es weiteren rund 90 Jodlerinnen, Jodlern, Fahnenschwingern und Alphornbläsern. Wie geht die Jodlerin mit der Bezeichnung Veteranin um? Dazu die Luzernerin: «Man denkt nach, wie doch die Zeit vergeht und bringt das Wort «Veteran» mit «älter werden» in Verbindung.» Die 47-Jährige vergleicht die Delegiertenversammlung mit einem grossen Familienfest. «Klar, wäre ich gerne vor Ort geehrt worden. Denn vorne auf der Bühne zu sitzen und die Ehrung entgegenzunehmen, das ist schon etwas Besonderes», erklärt die Jodlerin.

Einen gewissen Zusammenhang mit der Bezeichnung «Veteranin» sieht sie auch in ihrem Beruf. Im Wohn- und Alterszentrum Schüpfheim absolviert die Mutter zweier Kinder (13- und 16-jährig) eine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit FaGe und besucht die Gewerbeschule. Sie fühle sich als Lernende inmitten der viel jüngeren Kolleginnen und Kollegen «voll jung».

Jodelgesang in die Wiege gelegt

Irma Céspedes-Bucher wurde der Jodelgesang in die Wiege gelegt. «Schön, dass ich das Jodler-Gen von meinen Eltern erben durfte», freut sich die Luzernerin. Und was liebt die Jodlerin und Dirigentin besonders am Jodelgesang?

«Für mich wirkt Jodelgesang befreiend. Er löst bei mir Ruhe und Gelassenheit aus.»

Der Liedtext habe für sie absolute Priorität. «Das, was ich singe, muss von Herzen kommen», sagt die Jodlerin aus Schachen.

Sie ist in der Jodlerszene beliebt und bekannt. Seit 2013 leitet sie mit grossem Erfolg den Trachtenchor Schüpfheim. Während fast zehn Jahren stand sie dem Jodlerclub Schlossgruess Cham als musikalische Leiterin vor. Im Jahr 2011 gründete sie zusammen mit Martin Mendel den Kinderjodelchor Knabuuzerjuuzer Schachen.

Jodelgesang löst bei Irma Céspedes-Bucher Ruhe und Gelassenheit aus. Bild: Patrick Hürlimann (Schachen, 29. Januar 2022)

Ziel: Jodlerfest in Andermatt

Ihre Jodlerkarriere indes startete sie im Jodlerklub Farnbüelglöggli Schachen, dem sie 15 Jahre angehörte, ein Jahr davon als Dirigentin. Als ihren Entdecker und Förderer nennt sie den gebürtigen Entlebucher Franz-Markus Stadelmann aus Luzern, den früheren Dirigenten des Jodlerklubs Farnbüelglöggli. Unter ihm habe sie sich stark weiterentwickelt. Seit über zehn Jahren juriert sie regelmässig an Jodlerfesten. Um die Bestnote (1) zu erreichen, haben die Jodlerinnen und Jodler einige Kriterien zu erfüllen.

Dabei legt die Jodlerin grossen Wert darauf, wie sich eine Formation auf die Bühne präsentiert. Es sei ihr nicht unwichtig zu spüren, ob die Jodlerinnen und Jodler mit Freude singen und ob sie persönlich der Vortrag berührt. «Das gibt bei der Gesamtbewertung schon mal einen nachhaltigen Eindruck», so die Fachfrau. Irma Céspedes-Bucher blickt trotz der Einschränkungen wegen Corona zuversichtlich in die Zukunft. Ihr Ziel ist es, mit dem Trachtenchor Schüpfheim am Jodlerfest in Andermatt (17. bis 19. Juni 2022) teilnehmen zu können.

