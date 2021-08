Festival Heirissa: Volksmusikalische Sternstunden in Weggis Am Heirassa-Festival gab es qualitativ hochstehende Volksmusik. Die Zertifikatspflicht wurde gut akzeptiert. Monika van de Giessen 29.08.2021, 18.27 Uhr

Lisa Stoll zusammen mit Carlo Brunners Superländlerkapelle an der Sonntagsmatinee.

Das 16. Heirassa-Festival, das gestern mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende ging, wurde seinem Ruf als Spitzenfestival gerecht. Die Organisatoren haben bewiesen, dass die kantonalen Vorgaben bezüglich Corona (geimpft, genesen, getestet) gut funktionieren können. «95 Prozent der Gäste kamen mit dem Covid-Zertifikat. Einfach grossartig», bilanziert OK-Präsident Josef Odermatt. Es habe nie böse Worte gegeben.

«Man merkte, dass sich alle nach feiner Volksmusik sehnten, und die guten Formationen wieder einmal live erleben wollten.»

Rund 400 Besucher liessen sich im Testzentrum im Dorf testen. Die 13'000 Konzertplätze in den zwölf Lokalen waren während der 39 Konzerten mit 41 Formationen meist besetzt.

OK-Präsident Josef Odermatt. Bild: Pius Amrein (Weggis, 29. August 2021)

Beni Nanzer, Präsident des Heirassa-Vereins und OK-Präsident Josef Odermatt können auf ein eingespieltes OK- und Helferteam zurückgreifen. Es habe für die rund 250 Helferinnen und Helfer zwar Mehraufwand bei der Organisation und den Kontrollen gegeben.

«Wichtig war aber das grosse Verständnis der Gäste»,

so Odermatt. Zudem wurde ein 50-köpfiges Covid-Team aus freiwilligen Helfern zusammengestellt. Die musikalischen Leiter des Festivals Carlo Brunner und Willi Valotti waren beeindruckt von der Solidarität unter den Musizierenden. Coronabedingte Ausfälle wurden unkompliziert durch andere Musikanten kompensiert.

Das vielfältige Programm bot einige Höhepunkte. Im Mittelpunkt standen die Geburtstagskonzerte von Franz Bühler, Franz Schmidig, Marcel Küttel und Walter Grimm. Sie alle feierten 2020 den 60. Geburtstag – wegen der Verschiebung waren es nun 60+1-Konzerte. Spontane Jutzer, «Bravo»-Zwischenrufe, stehende Ovationen, und dies in einer Kirche, davon träumt wohl jeder Pfarrer. Heirassa machts möglich. Auf grosses Echo stiessen die Konzerte in der reformierten Kirche mit der Akkordeonistin Claudia Muff und jenes des Komponisten und Ländlermusikers Dani Häusler. Sein Konzert stand unter der Affiche «Innerschwiizer Ländler-Stärnstund». Dahinter stehen klingende Namen der Schweizer Volksmusik. Zum Ensemble gehören neben den Instrumentalisten der Jodler Sämi Studer sowie die Jodlerin Sibylle Süess-Aeby. Mit ihrem Gesang rührten sie so manchen Konzertbesucher zu Tränen, wobei bei vielen auch Erinnerungen an die Ländlerschlager der 30er-Jahre oder an die Landi im Jahr 1939 geweckt wurden.

Seeluft-Örgeler spielen im Pavillon in Weggis. Bild: Nadia Schärli (Weggis, 26. August 2021) An den Tischen wird getanzt. Bild: Nadia Schärli (Weggis, 26. August 2021) Das Konzert beim Pavillon ist gut besucht. Bild: Nadia Schärli (Weggis, 26. August 2021) Carlo Brunner spielt im Musikpavillon Bild: Silvia Camenzind (Weggis, 26. August 2021)

«Rösti-Polka» wurde kurzerhand umbenannt

Das Heirassa-Festival zeigt seit Beginn im Jahr 2005 auf, wie vielfältig die Schweizer Ländlermusik ist. Mal traditionell, mal zeitgenössisch aber auch experimentell. Das Highlight ist jeweils die Sonntagsmatinee. Gestern war es Brunners Superländlerkapelle zusammen mit der Alphornbläserin Lisa Stoll – ein absoluter Hörgenuss. Lisa Stolls Tonkultur und ihre Perfektion kamen vor allem in den Kompositionen «Alpinette und Klarihorn» und «Tanz der Kühe» zur Geltung. Das von Carlo Brunner komponierte Stück sollte zuerst «Rösti-Polka» heissen.

«Dieser Titel gefiel den deutschen und österreichischen Fernsehstationen gar nicht»,

verrät Lisa Stoll. Er wurde kurzerhand in «Tanz der Kühe» umbenannt.