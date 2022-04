Kanton Luzern erhöht Pensen von Schulleitungen

Luzern Kanton erhöht Schulleitungspensen aufs kommende Schuljahr – weshalb das kaum mehr Personal bedeutet Mit der Pensenerhöhung haben Schulleitende mehr Zeit für dieselben Aufgaben zur Verfügung. Dies löst aber nicht alle anstehenden Probleme. Susanne Balli Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schulleiterpensum an den Luzerner Volksschulen wird per 1. August 2022 von 5,5 auf 6 Stellenprozent pro Klasse erhöht. Dies teilte der Luzerner Regierungsrat mit. Er hat die entsprechende Änderung der Personalverordnung beschlossen. Damit reagiert er auf die gestiegenen Aufgaben der Schulleitungen in den letzten Jahren.

Die Kosten werden je zur Hälfte vom Kanton und den Gemeinden übernommen. Der Kostenanteil für den Kanton beträgt zusätzlich 1,2 Millionen Franken pro Jahr. In vielen Gemeinden sei die Pensenerhöhung jedoch nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden, «da sie bereits höhere Schulleitungspensen als vorgeschrieben gewährt haben», heisst es weiter.

Urs Kaufmann, stellvertretender Präsident des Luzerner Schulleiterinnen- und Schulleiterverbands, sagt: «Es ist eine sehr gute Nachricht für uns. Denn die Pensenerhöhung war aus dem Budget 2022 herausgefallen. Dass sie nun trotzdem so rasch ermöglicht wird, freut uns.» Doch er relativiert auch:

«Es ist aber immer noch kein Pensum, mit dem Krisen bewältigt werden können.»

Grundsätzlich bedeute die Pensenerhöhung, dass Schulleitenden für dieselbe Arbeit, die sie leisten, etwas mehr Zeit zur Verfügung haben.

Wenig Auswirkung auf die Stellenprozente

Die Pensen ergeben sich laut Kaufmann, der als Schulleiter in Horw tätig ist, aus mehreren Komponenten. Die Berechnung sei relativ komplex. «Es spielen dabei die Anzahl Klassen und auch die Anzahl Lektionen von Fachlehrpersonen eine Rolle», sagt er und erklärt: «Wenn 42 Stunden einem Pensum von 100 Prozent entsprechen, haben Schulleitende für eine einzelne Klasse 5,5 Prozent dieser Arbeitszeit dafür zur Verfügung. Neu werden es pro Klasse 6 Prozent sein.»

Für die meisten Schulen bedeutet die Pensenerhöhung laut Kaufmann kaum mehr Personal. So mache es für die Schule Horw mit beinahe 70 Klassen rund 46 zusätzliche Stellenprozent aus. Diese würden intern verteilt. «Die grossen Schulen wie die Stadt Luzern oder Kriens werden es aufgrund der Grösse am stärksten merken und allenfalls zusätzliches Personal anstellen», sagt er.

Der Regierungsrat erfüllt mit der Pensenerhöhung eine Forderung des SP-Kantonsrates Andy Schneider (Rothenburg). Dieser hatte aufgrund der starken Belastung der Schulleitungen während der Coronapandemie in einem dringlichen Postulat eine Erhöhung gefordert. Das Postulat wurde vom Kantonsrat teilweise erheblich erklärt. Schneider sagt:

«Ich bin sehr froh, dass der Kantonsrat und der Regierungsrat die Notwenigkeit dafür erkannt haben.»

Bereits vor der Pandemie seien die Pensen der Schulleitenden knapp bemessen gewesen, so Schneider. Die Lage spitzte sich im vergangenen Herbst an den Schulen zu, weil immer wieder Lehrpersonen aufgrund von Corona ausfielen. So mussten die Schulleitungen jeweils sehr kurzfristig Ersatzlösungen und Stellvertretungen finden. Dies hatte Überstunden und unvorhergesehene Einsätze auch an Wochenenden zur Folge. Zusätzlich mussten die obligatorischen Reihentests an den Schulen organisiert und durchgeführt werden (wir berichteten).

Schulen nach Pandemie vor neuen Herausforderungen

Schneider ist froh, dass der Regierungsrat schon auf das kommende Schuljahr hin handelt. Zugleich relativiert er: Die Belastung der Schulen durch die Pandemie sei nun zwar deutlich geringer. Doch nun stünden die Schulen vor den Aufgaben, zahlreiche offene Stellen von Lehrpersonen zu besetzen. Und zusätzlich sei nun die rasche Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern nötig. Er sagt: «Die Herausforderungen werden damit sicherlich nicht kleiner.»

Alex Messerli, Präsident des kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, sagt: «Die Aufstockung ist wichtig und bewirkt unter anderem, dass die Schulleitungen mehr Ressourcen haben, welche sie dringend benötigen.» Im Hinblick auf den ausgetrockneten Stellenmarkt bei Lehrpersonen sagt er: «Mehr Ressourcen können die Schulleitungen unterstützen, gute Lösungen zu finden.» Der Effekt werde aber wohl marginal sein, da auch die Aufgabenbreite in den letzten Jahren gewachsen seien. Messerli:

«Wenn keine Bewerbungsdossiers da sind, nützen auch höhere Schulleiterpensen nichts.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen