Vom Zimmermann zum Unternehmer einer Videoproduktionsfirma: Wie einem Luzerner der Start mit Hilfe einer Weiterbildung gelang

Tim Peter ist Inhaber eines Unternehmens, das Videokampagnen produziert. Er hat jüngst die Weiterbildung Technischer Kaufmann absolviert. Das Weiterbildungszentrum in Sursee und Willisau hat die höchste Erfolgsquote im ganzen Land. Roseline Troxler 26.11.2020

Tim Peter hat mit dem Drehwerk34 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.

Bild: Nadia Schärli (Sursee, 20. November 2020)

Es waren turbulente zwei Jahre für Tim Peter (26). Der Geuenseer hat die Weiterbildung zum Technischen Kaufmann mit eidgenössischem Fachausweis absolviert und gleichzeitig mit seinem Cousin Patrick Peter eine Firma gegründet. Vor kurzem konnte Tim Peter den erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung feiern. Und auch das Unternehmen Drehwerk34 ist trotz herausfordernder Auftragslage wegen der Pandemie auf Kurs. Das setzt Flexibilität voraus: Statt auf Events setzt Drehwerk34 derzeit vor allem auf Promovideos und Werbefilme für Unternehmen.

Begonnen haben die Cousins mit Drohnen

Drehwerk34 entwirft Bewegtbildkampagnen und produziert Videos für Social-Media-Plattformen. Die Nummer 34 bezieht sich auf die Wohnadresse von Patrick Peter. Der Ort war für die Cousins und ihre Freunde ein wichtiger Treffpunkt. Die Produktion von Videos hat für Tim und Patrick Peter in den letzten fünf Jahren einen immer grösseren Stellenwert eingenommen. «Begonnen haben wir mit Drohnen. Diese setzten wir zunächst vor allem für Landschaftsfotografie ein.» Schliesslich wechselten sie auf Video. «Wir haben gespürt, dass sich hier ein neuer Markt öffnet.» Nun setzen die beiden jungen Männer auf hochwertigen Content. Mit Erfolg, wie ein Blick auf die Auftraggeber zeigt. Tim Peter:

«Zu den Höhepunkten gehörte die Begleitung des Eidgenössischen Schwingfestes in Zug im letzten Jahr oder ein Werbefilm mit Fabian Cancellara.»

Tim Peter ist als gelernter Zimmermann ein Quereinsteiger. Irgendwann folgte der Entschluss für die Selbstständigkeit. Für Peter war klar, dass er sich das nötige Rüstzeug für das eigene Unternehmen holen wollte. In der Weiterbildung zum Technischen Kaufmann eignete sich der Handwerker Wissen im Bereich Marketing, Rechnungswesen, Personalarbeit oder Volkswirtschaft an, um nur einige Bereiche zu nennen.

Weiterbildung für Berufsleute aus Handwerk und Technik

Der Bildungsgang richtet sich an junge Berufsleute aus den Bereichen Handwerk und Technik und bietet laut dem Weiterbildungszentrum (WBZ) eine umfassende Vertiefung in Wirtschaft und Recht. Die Weiterbildung kann in Sursee oder Willisau absolviert werden. Tim Peter lobt den hohen Praxisbezug der Dozentinnen und Dozenten.

«Sie haben uns fit gemacht für die Welt da draussen.»

Beim eidgenössischen Fachausweis «Technische Kaufleute» handelt es sich um die grösste Berufsprüfung im Bereich der höheren Berufsbildung. Die Absolventen wurden an über 50 Schulen auf den Abschluss vorbereitet. 1084 Personen haben dieses Jahr schweizweit teilgenommen – mit einer Erfolgsquote von 69,5 Prozent. Beim Weiterbildungszentrum Kanton Luzern liegt sie mit 100 Prozent deutlich höher. Alle 48 Anwärterinnen und Anwärter haben bestanden. Seit Jahren befindet sich das WBZ bei diesem Abschluss schweizweit auf den Rängen eins oder zwei. Dominik Zemp, Prorektor und Leiter Bildungsgang: «Dieses Jahr konnte das WBZ einen der wertvollsten Erfolge feiern. Nicht nur, weil nach einer wegen Corona herausfordernden Prüfungssession alle Anwärter die Berufsprüfung bestanden haben, sondern auch, weil ein WBZ-Student den zweithöchsten Notendurchschnitt erreichte.» Zemp führt dies auf das durchdachte Konzept bei der Prüfungsvorbereitung zurück. «Ausserdem liegt der Erfolg vermutlich auch am sehr grossen Engagement der Dozierenden.» Auf die Studierenden werde sehr individuell eingegangen.

Die Mehrheit der Teilnehmer arbeitet nebst der Weiterbildung rund 80 Prozent. Zemp betont: «Die Absolventen sind sehr gefragte Berufsleute. Sie bringen aus verschiedenen Welten das nötige Wissen mit, also aus Handwerk, Technik und Administration.» Viele würden sich nach der Weiterbildung neu orientieren – ein Teil wagt auch den Schritt in die Selbstständigkeit. «Technische Kaufleute sind ausserdem bestens geeignet, in Unternehmen Kaderfunktionen zu übernehmen.»

Weiterbildung lebt von Mund-zu-Mund-Propaganda

Tim Peter freut sich, dass er nach zweijähriger Weiterbildung mehr Zeit für seine Firma hat. Die letzten Monate waren intensiv und das Ablegen von acht schriftlichen Prüfungen während dreier Tage eine ganz neue Herausforderung für den 26-Jährigen. «Der Zusammenhalt meiner Klasse während dieser Zeit war einmalig.» Alle Surseer und Willisauer trugen während der eidgenössischen Prüfungen eine Maske mit dem Slogan «100 Prozent».

«Wir hatten uns klar zum Ziel gesetzt, dass alle bestehen.»

Tim Peter ist überzeugt, dass die wertvollen Kontakte auch künftig Bestand haben werden. Für Dominik Zemp ist indes klar, dass die Zufriedenheit der Absolventen dazu führt, dass die Bildungsgänge immer ausgebucht sind: «Wir leben von der Mund-zu-Mund-Propaganda.»