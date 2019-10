Finanzspritze von 600'000 Franken: Luzerner Stadtrat will Kulturhof «Hinter Musegg» unterstützen Der Stadtrat beabsichtigt, das Stiftungskapital der Stiftung Kultur- und Lebensraum Musegg mit einem Beitrag von 600'000 Franken aufzustocken. Somit soll eine finanziell nachhaltige Entwicklung und eine langfristig erfolgreiche Weiterführung der Stiftung gesichert werden. Das Stiftungskapital würde sich so mehr als verdreifachen.

Das kulturelle und natürlich Umfeld sowie die heimische Tierwelt sollen an der Museggmauer auch in Zukunft erhalten bleiben. (Bild: Micha Eicher/ scharfsinn.ch)

(stp) Der Stadtrat will das Kapital der Stiftung Kultur- und Lebensraum Musegg um 600'000 Franken erhöhen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt Luzern hervor. Gründe für die Aufstockung des Stiftungskapitals sind gemäss Mitteilung einerseits die beschränkten Ertragsmöglichkeiten der Stiftung. Andererseits kostet die Gebäudesanierung mehr als erwartet. In den Jahren 2013 bis 2018 wurde das Hof-Gebäude nämlich in vier Bauetappen für rund 3,4 Millionen Franken saniert. Folglich stellte der Stiftungsrat ein Gesuch an den Stadtrat um Erhöhung des Stiftungskapitals.

Dieser ist der Ansicht, dass die geforderte Aufstockung eine finanziell nachhaltige Entwicklung der Stiftung Kultur- und Lebensraum Musegg sowie eine langfristig erfolgreiche Weiterführung dieses Betriebes sicherstellt. Er beantragt deshalb dem Grossen Stadtrat die Erhöhung des Stiftungskapitals um 600'000 Franken auf neu 850'000 Franken.

Einmaliges Konzept in der Stadt Luzern

Seit bald 400 Jahren wird «Hinter der Musegg» Landwirtschaft betrieben. Im März 2013 gründete die Stadt Luzern die Stiftung Kultur- und Lebensraum Musegg. Gemäss Mitteilung ist das Betriebskonzept der Stiftung sehr vielfältig und in dieser Kombination einmalig in der Stadt Luzern. Es basiert auf den vier Bereichen Landwirtschaft, Gastronomie, Kultur und Bildung.

Explizit fördert die Stiftung Bestrebungen und Massnahmen zur Erhaltung, zum Schutz und zur Pflege des kulturellen Erbes, der natürlichen Umwelt und der heimischen Tierwelt an der Musegg. Sie betreibt den Bauernhof Hinter Musegg, fördert das allgemeine Verständnis für kulturelle sowie ökologische Werte in der Öffentlichkeit und ist zuständig für die Beschaffung der finanziellen Mittel. Ausserdem verfolgt sie ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die extensive, biologische Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche fördert die Biodiversität und gewährleistet ein funktionierendes Ökosystem an der Museggmauer. Das Angebot auf dem Kultur- und Lebensraum Musegg mit Hofbeiz, Kulturraum, Führungen oder Lehrpfad wird gemäss Mitteilung von den Besucherinnen und Besuchern geschätzt und ist zu einem festen Bestandteil in der Stadt Luzern geworden.