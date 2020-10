Von Altwis nach Indien – Bischof Anastasius Hartmann hat nun einen Gedenkweg In Altwis wurde zu Ehren von Bischof Anastasius Hartmann ein Rundweg eingeweiht. Sieben metallene Stelen thematisieren Stationen seines Lebens, welches er der Mission in Indien widmete. Salome Erni 18.10.2020, 17.28 Uhr

An die siebzig Personen versammelten sich am Sonntagmorgen vor der Kapelle in Altwis, um der Einsegnung des neuen Anastasius-Hartmann-Wegs beizuwohnen. Dort stand bereits die erste Stele, die im Jahr 2016 anlässlich der Feier zum 150. Todestag des Bischofs errichtet wurde. Der damals ins Leben gerufene Gedenkweg ist nun vollendet und wurde von Daniel Unternährer, dem Leiter des Pastoralraums Hitzkirchertal, in einem Gottesdienst eingeweiht. Die Prozession zur Hitzkircher Pfarrkirche führte an fünf der sieben metallenen Stelen vorbei, die der Altwiser Kunstschmied Alois Eberli in aufwendiger Handarbeit gestaltete.

Sie symbolisieren allesamt wichtige Etappen im Leben des Altwiser Missionars und sind in einem Rundweg von Altwis nach Hitzkirch und wieder zurück zu besichtigen. Eine Station zeigt beispielsweise den Ort, wo der spätere Bischof Alois Hartmann 1803 geboren wurde und als siebtes von dreizehn Kindern in einer katholischen Familie aufwuchs. Als Achtzehnjähriger trat er in ein Kapuzinerkloster ein und nannte sich von da an Anastasius. Bereits damals hegte er den Wunsch, als Missionar tätig zu sein.

Die Bildung der Jugend war dem Missionar wichtig

Auf dem Weg nach Hitzkirch über die Alte Landstrasse erinnern Stelen an die Arbeit von Hartmann als Missionar im Nordosten von Indien und im heutigen Mumbai. Pius Egli, der Vorsitzende der Kapellenstiftung Altwis und des Vereins Freunde der Kapelle Altwis, beschreibt den Bischof als einen pragmatischen, von seiner Mission überzeugten und deshalb in Verhandlungen auch unnachgiebigen Menschen. Über 3300 Dokumente – darunter seine Tagebücher – zeugen noch von seiner intensiven Schreibtätigkeit. Hartmann gründete auch die Zeitung «The Examiner», die bis heute als älteste katholische Zeitung Indiens wöchentlich publiziert wird.

Dass Hartmann ein «Macher» war, sehe man laut Egli auch an seinem Einsatz für die Jugend. Er habe sich sowohl für Knaben- wie auch Mädchenschulen eingesetzt und solche gegründet, die bis heute Bestand haben. Zu diesem Zweck liess er sich weder von der schwierigen Finanzierung noch von fehlenden Lehrmitteln abschrecken, sondern habe Letztere einfach selber geschrieben.

Anastasius Hartmann als Brückenbauer

Trotzdem stellt sich die Frage, wie Hartmanns Missionsbestrebungen aus heutiger Sicht beurteilt werden sollen. Egli stellt klar: So wie man damals Menschen zum katholischen Glauben bekehrte, würde man heute nicht mehr vorgehen. Der Stiftungsvorsitzende räumt ein, dass der spätere Bischof Anastasius Hartmann zunächst das damals übliche koloniale Bild der «rückständigen Menschen» hatte, die es zu bekehren galt. In Indien angekommen, habe Hartmann aber bald verstanden, dass es vielmehr um die Zusammenarbeit sowohl mit der indischen Bevölkerung als auch mit den englischen und portugiesischen Kolonialmächten ging. Egli fährt fort:

«Anastasius Hartmann befürwortete, miteinander zu reden und Wege zu finden. Würde er heute leben, wäre er sicherlich ein guter UNO-Botschafter.»

Mit dem Gedenkweg soll gemäss Egli nun dafür gesorgt werden, dass der Altwiser Missionar als Brückenbauer zwischen Menschen und Religionen nicht in Vergessenheit gerät. Unter Glockengeläute wurde der Einweihungsgottesdienst vor der Pfarrkirche Hitzkirch mit einem letzten Stück des Bläserquartetts feierlich beendet. Die verbleibenden beiden Stationen wurden dann noch auf dem Rückweg nach Altwis im kleinen Kreis eingeweiht.

