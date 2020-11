Reportage Von Eiszeithügeln und gesprengten Findlingen: Unterwegs mit den Luzerner Namenforschern Das Team des Luzerner Namenbuches Hochdorf verzeichnet sämtliche Orts- und Flurnamen. Dazu steigen die Forscher ins Archiv, befragen ortskundige Dorfbewohner – und marschieren auch mal durch die Seetaler Äcker. Wir haben sie dabei begleitet. Reto Bieri 02.11.2020, 17.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sagt man nun Höbu oder Högu? Was ist ein Brüechli? Und was bedeutet Eibüel? Fragen über Fragen. Nicht immer ergeben sich eindeutige Antworten. Doch das ist an diesem Vormittag auch nicht das Ziel des Teams des Luzerner Namenbuch Hochdorf. Projektleiter Peter Mulle und drei Mitarbeiterinnen betreiben Feldforschung. Buchstäblich. Mit gutem Schuhwerk und warm eingepackt marschieren sie auf Wegen und Wiesen rund um Gelfingen. «Namenkundliche Begehung der Ackerlandschaft», nennt es Peter Mulle.

Sie erforschen die Luzerner Flur- und Ortsnamen: (v.l.) Sarah Künzler, Yvonne Fuchs, die ehemalige Mitarbeiterin Heidi Blaser, Projektleiter Peter Mulle und Irene Rettig.

Bild: Nadia Schaerli (Gelfingen, 13. Oktober 2020)

Ausgerüstet sind sie mit einer Karte, auf welcher die über 120 mündlich gebräuchlichen Orts- und Flurnamen von Gelfingen verzeichnet sind. Das zweite Hilfsmittel ist eine Liste, auf welcher die Forschenden die bereits zusammengetragenen Informationen aufgeschrieben haben. Sie stammen einerseits aus verschiedenen Archiven, andererseits von sogenannten Gewährspersonen. Es sind meist ältere Dorfbewohnerinnen und -bewohner, welche die ursprünglichen Flurnamen noch kennen.

Besonders interessiert die Forschenden die Mundartlautung, die Aussprache. Sie kann sich von jener der Jungen unterscheiden. Auf der Liste sind die Flurnamen deshalb zusätzlich in einer speziellen phonetischen Schrift verzeichnet.

Neben der Archivarbeit – sie macht den Hauptteil aus - und der Befragung von Ortskundigen ist der Augenschein vor Ort der dritte wichtige Pfeiler für die Namenforscher. «Aus der Geländeform oder der Bodenbeschaffenheit können sich für uns Antworten ergeben», sagt Mulle.

Irisches Wort für gletschergeformte Hügel

Bereits auf der Zugfahrt von Luzern ins Seetal hält das Team deshalb fleissig Ausschau auf die Landschaft zwischen Lindenberg und Erlosen. Der berühmt-berüchtigte Seetaler Nebel macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Zum Glück löst er sich bei der Ankunft in Gelfingen etwas auf. Auffallend hügelig sei die Seetaler Landschaft, sagt Mulle, da sie von Gletschern geformt wurde. Drumlins heissen die Erhebungen in der Fachsprache. Ein Ausdruck, der übrigens aus dem Irischen stammt, wie Teammitglied Sarah Künzler den anderen erklärt. Im 19. Jahrhundert haben Forscher in Nordirland das Wort von Einheimischen übernommen. Es bedeutet so viel wie Geländerücken.

Viele Flurnamen enthalten deshalb «-büel», «-hübel» und «-hubel»; alles alte Ausdrücke für Hügel. Ältere Gelfingerinnen und Gelfinger würden Höbel sagen, sagt Mulle. Mehrzahl Höble. Jüngere hingegen meist Högu. Mulle:

«Ein schönes Beispiel, wie sich Sprache im Laufe weniger Jahre verändert»

Mittlerweile marschiert das Grüppchen vom Dorfrand in Richtung Baldegg. Links blickt man zum Schloss Heidegg, daneben liegt der Vaterlandshübel. «Jemand erzählte mir, in Gelfingen gebe es sieben Hügel, wie in Rom», sagt Peter Mulle und schmunzelt. Es folgt Moosberg, Moosmatt, Mösli, Ghangetmoos: Das frühere Feuchtgebiet ist längst trockengelegt, laut einer Gewährsperson geschah dies im Zweiten Weltkrieg.

«Das Oberfeld könnte sich auf das obere Feld der mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft beziehen», mutmasst Mulle ein paar hundert Meter weiter. Mitarbeiterin Irene Rettig wirft einen Blick in die Namensliste und sieht, dass der Ort bereits im 16. Jahrhundert erwähnt wird. Mulle will aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. «Wir müssen es noch genauer überprüfen», mahnt er nicht zum letzten Mal an diesem Morgen.

Einige Orts- und Flurnamen aus dem Seetal und ihre Bedeutung Höll: typischer Tobelname, steil und finster. Ägete oder Ägerte: ein Stück Land, das längere Zeit nicht gepflügt wurde. Bruederhuse: Wie beim Namen Bruederswase lässt sich hier eine Einsiedelei eines Waldbruders vermuten. Tschuepis: Geht zurück auf Schueposs, ein altes Landmass. Zälg: eingezäuntes Ackerfeld im Rahmen der Dreifelderwirtschaft. -wil: Siedlungsnamenelement, das häufig alt ist. Im Vorderglied stand ursprünglich ein Personenname (z. B. Bärtiswil, Retschwil, Urswil, etc.). Scheidbach: Älteres Wort für Grenzbach. Breitacher: Bedeutet nicht nur breiter, sondern grosser, ausladender Acker.

Sinn und Zweck ihrer Arbeit sei es, Grundlagenforschung zu betreiben. «Wir tragen dazu bei, dass die Namen überliefert und dokumentiert werden. So stehen sie für die Siedlungs-, Kultur-, Sprach-, Rechts- oder Namensgeschichte zur Verfügung.» Quellen der Forschenden sind unter anderem das Urbar (Abgabenverzeichnis) der Herrschaft Heidegg aus dem Jahr 1580, das Jahrzeitbuch Hitzkirch (1432), die Steuerrödel (1691) und der Steuerkataster (1823).

Vorerst unklar bleibt die Bedeutung von Eibüel. «‹Ei› bedeute entweder ‹Auw›, also feuchte Wiese, oder ‹Eiche›», erklärt Irene Rettig. Eine endgültige Namendeutung könne man erst vornehmen, wenn alle Informationen zusammengetragen sind, betont Peter Mulle. Einige Bedeutungen bleiben eventuell für immer im Dunkeln. Für Brüechli und Büdi zum Beispiel hat Peter Mulle im Moment keine griffige Erklärung parat.

Die Findlinge in die Luft gesprengt

Kurz vor der Grenze zu Kleinwangen erhebt sich der Häxehübel. «Eine Gewährsperson vermutet, der Name sollte wohl den Kindern Angst einjagen.» In der Nähe soll zudem der Häxeweier liegen. Auf der Karte ist er nicht verzeichnet. Peter Mulle findet ihn nach kurzer Suche. Entstanden ist das Kleinstgewässer auf kuriose Weise. Ein dort befindlicher Findling wurde gesprengt und das Material für den Strassenbau verwendet. Dieses Schicksal habe viele felsige Überbleibsel aus der Eiszeit ereilt, sagt Mulle. Eine mögliche Erklärung auch für Orte, die «-flue» enthalten, wo aber gar keine Felsblöcke oder Steine mehr da sind.

Über Langhag-, Schlüssel- und Chrüzacher geht es schliesslich zurück ins Dorf. Der Rundgang ist zu Ende, der Blick der Teilnehmenden auf die Landschaft geschärft. Man könnte auch sagen: Der Nebel hat sich endgültig gelichtet.