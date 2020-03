Von Spaziergang nicht zurückgekehrt: Die Krienserin Ursula Schmid wird vermisst Die 55-jährige Ursula Schmid wird seit Freitagmittag vermisst. Die Luzerner Polizei sucht nun nach Hinweisen. 08.03.2020, 16.59 Uhr

Ursula Schmid Bild: zVg

(stp) Die gebürtige Krienserin Ursula Schmid wird vermisst. Dies meldete die Luzerner Polizei am Sonntagnachmittag. Gemäss Mitteilung sagte die Vermisste, sie würde kurz in den Wald spazieren gehen. Sie ist seither allerdings nicht an ihren Wohnort zurückgekehrt.