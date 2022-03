Von Vitznau nach Gisikon Historischer Rigi-Bahnwagen verlässt die Gleise – und wird zum Eventlokal Eine ungewöhnliche Fracht machte sich am Mittwoch auf die Reise entlang des Vierwaldstättersees. Der fast hundertjährige Vorstellwagen Nummer 16 wurde zu seinem neuen Besitzer nach Gisikon transportiert. Salome Erni Jetzt kommentieren 25.03.2022, 11.17 Uhr

Vor, zurück, «chasch cho!», wieder etwas nach vorne, doch zurück. Um den ausrangierten Vorstellwagen der Rigi-Bahnen auf den Spezialtransporter zu verladen, war am Mittwochnachmittag Millimeterarbeit gefragt. Denn alle Räder des tonnenschweren Fahrzeugs mussten exakt auf die Keile mit den mobilen Gleisen ausgerichtet werden. Die anfangs euphorisch ausgepackten Smartphones der Neugierigen wurden zwischenzeitlich wieder eingesteckt, denn so schnell ging es mit Verladen doch nicht.

Einen Bahnwagen mit 72 Plätzen zu verladen, ist kein einfaches Unterfangen. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022)

Schliesslich ist der Vorstellwagen Nummer 16 auch ein Senior und einer von fünf Wagen der Rigi-Bahnen, die ihre verdiente Pension antreten. Ihre Stelle übernehmen neue Gelenktriebwagen von Stadler Rail, die Anfang April von Goldau nach Vitznau verlegt werden:

So sehen die neuen Wagen der Rigi-Bahnen aus Visualisierung: Rigi Bahnen AG

Es braucht also Platz im Depot, doch damit die drei alten Vorstellwagen und die beiden Motorwagen einen würdigen Ruhestand verbringen können, hatte Rigi Historic bereits im letzten Herbst nach neuen Besitzern gesucht.

René Kamer, Präsident von Rigi Historic (rechts), übergibt den Wagen symbolisch dem Besitzer Kurt Schumacher, auf dem Bild links: Frédéric Füssenich, CEO der Rigi-Bahnen. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022)

Einer davon ist Kurt Schumacher, der nun den Vorstellwagen Nummer 16 aus dem Jahr 1925 – übrigens der schönste der zu vergebenden Wagen, so Insider – sein Eigen nennt. Bei bestem Wetter trat der Spezialtransporter seinen Weg nach Gisikon an, wo der Vorstellwagen in Zukunft als Event- und Firmenlokal für Schumachers Ziegelei genutzt werden soll.

Endlich geschafft: Der ausrangierte Rigi-Bahnwagen fand seinen Ort der Bestimmung in Gisikon. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022)

Das Vorbild steht beim Hotel Schweizerhof

Seine «Liebe», wie Schumacher es ausdrückt, habe er vor dem Hotel Schweizerhof beim Spazieren mit seiner Frau in Luzern entdeckt. Auch dort steht ein alter Wagen der Rigi-Bahn.

Tourismusszenen rund um das rote Rigi-Bähnli. Bild: sam

Er sagte sich: «So einen will ich auch haben.» Dank guter Beziehungen und dem glücklichen Zufall, dass die Rigi-Bahnen im selben Zeitraum neue Besitzer für ihr altes Rollmaterial suchten, konnte Schumacher seinen Traum verwirklichen. Und nein, für verrückt habe ihn niemand erklärt, so Ehefrau Paula Schumacher:

«Unsere Familie weiss, dass Kurt ein ‹Bähnli-Freak› ist.»

Schumacher hat eine besondere Verbindung zum Schienenverkehr, schliesslich nutzt seine Ziegelei bis heute eine Schmalspurbahn, eine sogenannte Feldbahn, für den Gütertransport. Da Schumacher den Betrieb in der sechsten Generation führt, ist der Rigi-Vorstellwagen nicht sein einziges Bahn-Schmuckstück. Im Depot der Ziegelei gibt es weitere restaurierte Wagen.

Über 40 Interessenten an den historischen Bahnwagen

«Uns war besonders wichtig, dass die neuen Besitzer richtige Fans sind und Herzblut für die Rigi-Bahnen haben», sagt Zita Röösli-Ineichen, Geschäftsführerin der Stiftung Rigi Historic. Dabei konnte die Stiftung bei der Wahl der neuen Besitzer durchaus auswählen, schliesslich gingen über 40 Bewerbungen für die fünf alten Wagen ein.

In den präsentierten Konzepten ging es unter anderem um Tiny Houses, Büronutzungen oder Eventlokale. «Auch nach der Vorauswahl hätten wir jeden Wagen dreifach vergeben können», so Stiftungsratspräsident René Kamer. Mittlerweile stehen alle fünf neuen Besitzer fest, doch aufgrund von ausstehenden Baubewilligungen seien diese noch nicht spruchreif.

Kurt Schumacher. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022)

Gemäss Schenkungsvertrag ist Schumacher verpflichtet, seinen Schützling gut zu pflegen, ihn würdig in Szene zu setzen und in den nächsten fünf Jahren Rigi Historic als Gönner mit einem jährlichen Beitrag von 1500 Franken zu unterstützen. Für den Eisenbahnliebhaber ist es aber sowieso eine Selbstverständlichkeit, das nostalgische Äussere zu bewahren. Er wird lediglich das heutige Stoffdach mit einem robusteren Blechdach ersetzen, damit der Vorstellwagen im Freien vor dem Ziegelei-Depot zu stehen kommen kann. Dem Ehepaar Schumacher schwebt vor, eine Bar im Wagen einzurichten, vielleicht die Bänke rauszunehmen und so etwas Platz für kleine Tische zu schaffen. Zum ersten Mal soll der Wagen im Juni zum Einsatz kommen, wenn das 160-jährige Firmenjubiläum nach zwei Pandemiejahren nachgeholt wird.

So sieht das Innere des Vorstellwagens Nummer 16 heute aus. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022)

Abschiedsschmerz in Vitznau, Vorfreude in Gisikon

In Vitznau blicken die Mitarbeitenden mit gemischten Gefühlen auf den Abtransport, schliesslich wurde in die historischen Stücke viel Arbeit und Leidenschaft investiert. Dass die Bahn-Senioren ein zweites Leben erhalten, mag den Abschied jedoch etwas erleichtern.

Nach einigem Rumpeln war der altehrwürdige Vorstellwagen Nr. 16 dann auch reisebereit. Festgezurrt trat er seinen Weg nach Gisikon an, wo bereits ein Kiesbett auf ihn wartete. Was noch fehlt, ist ein Stück Gleis. Auch wenn der Wagen in Zukunft nicht mehr unterwegs sein wird, so soll er doch – artgerecht, sozusagen – auf Gleisen seinen Ruhestand verbringen.

Weitere Bilder:

Der Vorstellwagen Nummer 16 (vorne) auf der Fahrt von Vitznau auf die Rigi. Bild: Rigi Historic Inzwischen ist der Wagen ausrangiert worden, hier im Depot in Vitznau. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) Die Rangierlok TA 2/2 1 bringt den Wagen aus der Halle... Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) ... und wird direkt auf einen Tieflader platziert. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) In Millimeterarbeit wird der Wagen auf dem Anhänger platziert... Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) ... und fixiert. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) Der Wagen wurde 1925 in Betrieb genommen und befindet sich heute weitgehend im Originalzustand Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) Kurt Schumacher, Inhaber der Ziegelei in Gisikon (Mitte) erhält den Vorstellwagen 16. Flankiert wird Schumacher von René Kamer, Präsident von Rigi Historic (rechts) und Frédéric Füssenich, CEO der Rigi-Bahnen. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) Der Schwertransport mit der wertvollen Fracht fährt in Gisikon vor. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) Hier soll er als Event- und Firmenlokal dienen. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022) Vorerst wird er in einer Halle platziert. Bild: Patrick Hürlimann (Vitznau, 23. März 2022)

