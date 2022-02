GLP wechselt mehr als ein Drittel ihrer Kantonsräte vorzeitig aus

Vor den Wahlen Luzerner GLP wechselt mehr als einen Drittel ihrer Kantonsräte vorzeitig aus Je kleiner eine Fraktion im Luzerner Kantonsparlament ist, desto öfter hat sie personelle Wechsel. In der laufenden Legislatur ist die Wechselquote besonders hoch. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Die Kantonsratsfraktion der GLP besuchte auf ihrem Ausflug am 8. September 2020 die Galliker Logistik AG in Altishofen. Bild: Dominik Wunderli

Seit dem Start der laufenden Legislatur im Juli 2019 hat sich das Kantonsparlament so stark erneuert wie noch nie in der jüngeren Vergangenheit. Jedes fünfte Mitglied hat innerhalb von drei Jahren einem neuen Platz gemacht:

Diese 24 sind bereits abgetreten Den ersten Rücktritt in der laufenden Legislatur gab es mit dem Ausscheiden der Grünen Christina Reusser nur vier Monate nach dem Start im Juli 2019, den letzten Ende 2021, als die Grüne Gabriela Kurer den Kantonsrat verliess. Das sind die 24 vorzeitig zurückgetretenen Kantonsratsmitglieder sowie ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger. SVP: 22 Mitglieder, 6 Rücktritte Sandra Meyer-Huwyler (Hitzkirch) kam neu für Patrick Schmid (Emmen), Mario Bucher (Emmen) für Urs Dickerhof (Emmenbrücke), Markus Schumacher (Emmenbrücke) für Marcel Omlin (Rothenburg), Thomas Schärli (Meggen) für Pirmin Müller (Luzern), Guido Müller (Ebikon) für Räto Camenisch (Kriens) und Monika Schnydrig (Hochdorf) für Fredy Winiger (Kleinwangen). CVP: 34 Mitglieder, 5 Rücktritte Helen Affentranger-Aregger (Buttisholz) für Priska Wismer (Rickenbach), Claudia Wedekind (Ermensee) für Adrian Bühler (Eschenbach), Priska Häfliger-Kunz (Mauensee) für Priska Galliker (Knutwil), Tobias Käch (Emmen) für Markus Odermatt (Ballwil) und Karin Stadelmann (Luzern) für Norbert Schmassmann (Luzern). Grüne: 15 Mitglieder, 4 Rücktritte Maurus Frey (Kriens) für Christina Reusser (Ebikon), Gertrud Galliker-Tönz (Beromünster) für Andreas Hofer (Sursee), Laura Spring (Luzern) für Noelle Bucher (Luzern), Gian Waldvogel (Horw) für Gabriela Kurer (Luzern). FDP: 22 Mitglieder, 3 Rücktritte Maurus Zeier (Luzern) für Andreas Moser (Luzern), Luzia Syfrig (Hitzkirch) für Othmar Amrein (Eschenbach), Ronny Beck (Ruswil) für Jim Wolanin (Neuenkirch). SP: 19 Mitglieder, 3 Rücktritte Anja Meier (Willisau) für Sara Agner (Dagmersellen), Meta Lehmann (Oberkirch) für Yvonne Zemp Baumgartner (Sursee), Gisela Widmer Reichlin (Adligenswil) für Helene Meyer-Jenni (Luzern) GLP: 8 Mitglieder, 3 Rücktritte Ursula Berset (Buchrain) für Roland Fischer (Udligenswil), Mario Cozzio (Sursee) für Markus Hess (Nottwil), Riccarda Schaller (Malters) für Michèle Graber (Udligenswil).

Damit liegt die Wechselquote etwas mehr als ein Jahr vor den Wahlen bei 20 Prozent. Das sind fünf Prozent mehr als 2014.

Besonders oft gewechselt wird bei der GLP. Die mit 8 von 120 Kantonsratsmitgliedern kleinste Fraktion tauscht im Durchschnitt der letzten vier Legislaturen mehr als einen Drittel ihrer Angehörigen aus. Am zweitmeisten zu vorzeitigen Rücktritten kommt es bei der SP, allerdings nicht in der aktuellen Legislatur, wo die Quote mit 15,8 Prozent nur etwa halb so hoch liegt wie üblich. Am meisten Sitzleder beweisen die Politikerinnen und Politiker von der Mitte. Nur etwa jedes zehnte Mitglied der mit 34 Personen grössten Fraktion tritt vorzeitig zurück. Auch bei FDP und SVP werfen im Vergleich zu den Ratslinken nur wenige Mitglieder frühzeitig den Bettel hin.

GLP-Chefin nennt drei Gründe für die vielen Wechsel

GLP-Fraktionschefin Claudia Huser führt die vielen vorzeitigen Abgänge auf drei Gründe zurück. Erstens sei die Arbeitslast in einer kleinen Fraktion grösser und die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie deshalb herausfordernder. Zweitens hätten die Grünliberalen viele beruflich stark engagierte Personen in der Fraktion. Und drittens sei es wegen Wahlen in andere Ämter zu Wechseln während der Legislatur gekommen: Manuela Jost schaffte es 2012 in den Luzerner Stadtrat, Roland Fischer 2019 in den Nationalrat.

Die Arbeit als Fraktionschefin leide unter den vielen Wechseln nicht, betont Huser. Eine Mischung aus erfahrenen Politikern wie Urs Brücker, der seit 2011 im Kantonsrat sitzt, und erst im letzten und vorletzten Jahr nachgerückten Mitgliedern wie Riccarda Schaller oder Mario Cozzio sei «die perfekte Kombination».

FDP-Chef bevorzugt konstant zusammengesetzte Gruppe

Auch Husers Amtskolleginnen und -kollegen schätzen einen Mix aus arrivierten und frischen Kräften – mit Ausnahme von Georg Dubach. Der FDP-Fraktionschef bevorzugt eine konstant zusammengesetzte Gruppe. «Frischer Wind ist ja nach den alle vier Jahre stattfindenden Gesamterneuerungswahlen gewährleistet.» Einig geht der Trienger Politiker mit den anderen Fraktionsvorsitzenden in der Beurteilung der Arbeitslast: Sie ist in kleinen Fraktionen ausgeprägter, weil die Kommissionsarbeit auf weniger Schultern verteilt werden kann. Ob das allerdings der Grund für die häufigen vorzeitigen Rücktritte bei GLP, SP und Grünen ist, lässt Dubach offen.

Anders Adrian Nussbaum. Der Präsident der Mitte-Fraktion ortet die Ursache für vorzeitige Rücktritte nicht bei der Arbeitslast, sondern bei der jeweiligen persönlichen Situation: Berufs- oder Wohnortswechsel, Alter, Interessensverlagerungen, neue Vorgaben des Arbeitgebers. Auch SVP-Fraktionschef Armin Hartmann glaubt nicht an Verschleisserscheinungen aufgrund der grösseren Belastung in kleinen Fraktionen. Bei ihnen würden einzelne Rücktritte «ganz einfach schwerer wiegen».

Bei der SP wünschen sich vorzeitig abtretende Mitglieder meist mehr Zeit für ihr Berufs- und Familienleben, sagt Fraktionschef Marcel Budmiger. «Bei uns gibt es keine Hinterbänkler», so der Stadtluzerner. Diesen Satz kann die Grüne Co-Fraktionschefin Rahel Estermann unterschreiben – und auf das ganze Gremium ausweiten. Es sei nämlich «für alle Parlamentsmitglieder eine Herausforderung, das Politmandat mit beruflichen, familiären und privaten Engagements zu verbinden». Zudem schneide Luzern bei der Unterstützung durch die Parlamentsdienste und Juristen im Kantonsvergleich «relativ bescheiden» ab.

Mitte und SP: Jedes Mitglied entscheidet selber über den Rücktritt

So verschieden die Gründe für vorzeitige Rücktritte sein mögen, so klar ist der Effekt bei den Wahlen: Bisherige haben einen Bonus. Deshalb könne es «aus Sicht einer Wahlkampfleitung von Interesse sein, Rücktritte auf Ende einer Legislatur möglichst zu vermeiden», sagt Mitte-Chef Adrian Nussbaum. Der Rücktrittsentscheid liege aber «immer in der Kompetenz des Mandatsträgers». Das betont auch SP-Chef Marcel Budmiger:

«Natürlich ist es ungünstig, wenn jemand wenige Monate vor oder nach den Wahlen zurücktritt.»

Zeichne sich ein solcher Fall ab, würde die SP-Leitung mit dieser Person das Gespräch suchen. Kein Thema sei es, eine Wahllokomotive, die eigentlich nicht mehr antreten wolle, aus taktischen Gründen nochmals zu einer Kandidatur zu bewegen. «Seinen Rücktritt bestimmt jedes Parlamentsmitglied selber. Das ist ein sehr persönlicher Entscheid.»

Frühzeitige Abgänge aus wahltaktischen Überlegungen – davon halten Armin Hartmann und Georg Dubach nichts. «Ich finde es eine schlechte Entwicklung, dass Rücktritte fast nur noch während der Legislatur erfolgen. Grundsätzlich sind alle Mitglieder für vier Jahre gewählt – das wäre der Auftrag der Wählerinnen und Wähler», sagt SVP-Chef Hartmann. Weil sie aus rechtlicher Sicht möglich sind, seien sie aber legitim. Das findet auch Georg Dubach. Die FDP wende diese Taktik jedoch nicht gezielt an, versichert der frühere Gemeindepräsident von Triengen: «Der Bisherigen-Bonus ist für die Wahl förderlich, steht für uns aber nicht im Vordergrund.»

