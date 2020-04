Vorbereitungen für die Wiedereröffnung: So stressig waren die letzten Tage für Luzerner Gärtner und Blumenhändler Lange haben sie darauf gewartet, am Montag ist es soweit: Gartencenter, Baumärkte und Blumenläden dürfen ihre Türen wieder öffnen. Ein Rückblick auf die Tage seit dem entscheidenden Bundesratsbeschluss. Livia Fischer 25.04.2020, 05.00 Uhr

Donnerstag, 16. April: Die Pressekonferenz des Bundesrats beginnt, nervös schaut Roman Schwitter zu. «Man hat schon gemunkelt, dass Gartencenter in der ersten Lockerungsphase dabei sein könnten», so der Geschäftsführer der Gärtnerei Schwitter in Inwil. Sicherheit hat der 51-Jährige bis zum Bundesratsbeschluss aber keine. Umso grösser ist die Erleichterung. «Das war höchste Zeit», findet er – der Ausfall kostet das Gartenunternehmen satte zwei Millionen Franken Umsatz.