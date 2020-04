Vorbereitungsarbeiten für neues Spital in Luzern kosten 20,5 Millionen Franken Bevor der Neubau von Kinder- und Frauenklinik starten kann, müssen alte Gebäude und 40 Bäume auf dem LUKS-Areal weichen. Robert Knobel 26.04.2020, 11.20 Uhr

Bis 2025 erhält Luzern ein neues Kinderspital und eine neue Frauenklinik. Der Neubau entsteht im hinteren Bereich des LUKS-Areals, zwischen dem heutigen Kinderspital und dem Parkhaus an der Friedentalstrasse. Bis die Arbeiten für den Neubau starten können, braucht es aber noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. So müssen diverse alte Gebäude auf dem LUKS-Areal abgebrochen werden. Zudem müssen rund 40 Bäume gefällt werden. Die Hälfte davon betrifft grössere Bäume, für die eine Ersatzpflicht gilt. Sie müssen also andernorts ersetzt werden. Bis 2022 soll das Gelände dann soweit vorbereitet sein, dass die Arbeiten für den Neubau des Spitals beginnen können. Insgesamt rund 20,5 Millionen Franken kosten diese Arbeiten, wie dem Baugesuch des Luzerner Kantonsspitals zu entnehmen ist. Das Gesuch liegt zurzeit bei der Stadt Luzern öffentlich auf.