Vorbericht Zwei Flugzeuge nähern sich gefährlich über Willisau Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat eine Untersuchung eingeleitet, weil sich zwei Flugzeuge gefährlich nahe gekommen sind. Im Vorbericht wird von einem «schweren Vorfall» oder auch «Airpox» geredet. 06.10.2021, 11.00 Uhr

Am 26. Juni soll sich im Luftraum über Willisau ein «schwerer Vorfall» ereignet haben: Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Vorbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hervorgeht, sassen in einem Flugzeug ein Fluglehrer sowie ein Flugschüler. Der Flug war als Schulung eingetragen, Startort war St.Gallen-Altenrhein, Ziel Basel-Mulhouse.