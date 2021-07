Vorbild Stadt Luzern Kriens will die Digitalisierung vorantreiben – doch das wird nicht gratis Für die Modernisierung der Verwaltung prüft der Stadtrat die Schaffung einer neuen Stelle. Das dürfte noch zu reden geben. Stefan Dähler 01.07.2021, 17.38 Uhr

Luftaufnahme des Krienser Stadthauses. Bild: Pius Amrein (29. April 2021)

Wie verändert die Digitalisierung die Arbeitsweise der Behörden und den Kontakt mit Firmen, Bauherren oder der Bevölkerung? Als Vorreiterin hat die Stadt Luzern 2019 eine Digitalstrategie erstellt, bei der solche Fragen im Zentrum stehen. Um die Strategie umzusetzen, wurde letztes Jahr die Stelle des «Chief Digital Officer», kurz CDO, geschaffen.

Die Stadt Kriens könnte bald nachziehen. Im Legislaturprogramm 2020–2024, das kürzlich veröffentlicht wurde, ist unter anderem folgendes Ziel festgehalten: «Kriens hat eine Strategie für die Digitalisierung der Verwaltung und nutzt diese.» Zu diesem Zweck soll 2022 die Stelle eines CDO geschaffen werden.

Entscheid ist noch nicht gefallen

Der oder die CDO soll verantwortlich sein für die Koordination und Umsetzung der Digitalisierung gemäss Strategie der Stadt Kriens, wie Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) auf Anfrage schreibt; etwa für den Zusammenzug der IT-Projekte und IT-Infrastruktur. Die neue Fachperson soll Prozesse sowie Dienstleistungen steuern und begleiten. Weitere Informationen gibt der Krienser Stadtrat derzeit noch nicht bekannt. Der Entscheid sei noch nicht gefallen. Dies werde voraussichtlich im Herbst oder Winter der Fall sein. Danach könne man genauer informieren. Generell schreibt der Stadtrat im Budget 2021, dass die Digitalisierung zusätzliche finanzielle Ressourcen in Anspruch nehme.

«Längerfristig werden jedoch Einsparungen im Bereich der physischen Schalter und der personellen Ressourcen erwartet.»

Falls sich der Krienser Stadtrat für die Schaffung der Stelle entscheidet, dürfte das angesichts der knappen Finanzen im Einwohnerrat noch zu reden geben. Bereits bei der Behandlung des Legislaturprogramms am vergangenen Donnerstag wurde im Parlament der Antrag gestellt, den entsprechenden Passus aus dem Programm zu streichen. Die Mehrheit wollte das mögliche Vorhaben aber nicht schon so früh abwürgen.

Arbeit über die Departemente hinweg

Der Stadtluzerner CDO Stefan Metzger sei das grosse Pendant der in Kriens geplanten Stelle, so Erni. Dessen Abteilung hat etwa die Aufgabe, sämtliche Projekte mit Digitalbezug innerhalb der Stadtverwaltung zu koordinieren und Synergien auszuloten; sie hat also den Auftrag, departementsübergreifend zu arbeiten.

Weiter sucht die Abteilung nach Möglichkeiten, wie Bewohnerinnen und Bewohner einfacher mit der Stadtverwaltung oder auch zu anderen Organisationen in Kontakt treten können. Zum Beispiel wurde im Frühling eine Partizipationsplattform aufgeschaltet, die es Organisationen wie Vereinen ermöglichen soll, sich mit der Bevölkerung auszutauschen und zu vernetzen. Zudem hat die Stadtluzerner Digital-Abteilung die Aufgabe, eine Smart-City-Strategie zu erarbeiten. Um Digitalisierungsprojekte umzusetzen, soll sie auch mit Firmen und Hochschulen zusammenarbeiten.