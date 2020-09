Vorbilder für die Stadt Luzern? So läuft es in Gemeinden, in denen Vereine schon länger nicht mehr Papier oder Karton sammeln In zahlreichen Gemeinden der Agglomeration Luzern dürfen Jugendorganisationen seit mehreren Jahren keine Sammlungen mehr durchführen. Dafür erhalten sie Unterstützung in anderer Form. Stefan Dähler 12.09.2020, 05.00 Uhr

Der Entscheid der Stadt Luzern hat hohe Wellen geworfen: Aus Sicherheitsgründen dürfen Jugendvereine wie Pfadi, Jungwacht oder Blauring keine Kartonsammlungen mehr durchführen. Stattdessen erledigt das nun das Strasseninspektorat. Dadurch verlieren die Vereine eine wichtige Einnahmequelle. Praktisch alle Parteien haben deswegen Vorstösse eingereicht, in denen sie den Stadtrat auffordern, alternative Einnahmemöglichkeiten zu schaffen oder den Entscheid nochmals zu überdenken.

Vereine dürfen in Luzern neuerdings keine Kartonsammlungen mehr durchführen. In anderen Gemeinden ist das schon seit Jahren so. Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. September 2020)

Ein Blick über die Stadtgrenzen zeigt: Alternative Lösungen sind durchaus möglich. Gemäss Angaben des Gemeindeverbands Real (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) gibt es in dessen Gebiet nach dem Entscheid der Stadt Luzern nur noch drei Gemeinden, in denen Vereine Karton oder Papier sammeln dürfen: Kriens, Horw und Malters. Folgende Beispiele zeigen, wie Vereine in den anderen Gemeinden unterstützt werden:

Ebikon: Vereine helfen im Naturschutz

In Ebikon sammeln seit 2008 nur noch professionelle Anbieter. «Der Entscheid fiel damals aus Sicherheitsgründen sowie wegen organisatorischer Probleme mit den Vereinen», sagt Roland Beyeler, Kommunikationsbeauftragter der Gemeinde. «Als Ersatz wurde dafür im Bereich Naturschutz ein Angebot geschaffen.» So können Jugendvereine beispielsweise bei der Bekämpfung von Neophyten oder der Abfallbeseitigung mithelfen.

Der Naturschutzbeauftragte nehme jeweils Anfang Jahr mit den Vereinen Kontakt auf und koordiniere die Einsätze. Das Angebot werde vor allem von Jungwacht und Pfadi rege genutzt. «Die Vereine werden dafür von der Gemeinde entschädigt – etwa im selben Umfang, wie das bei den Sammlungen der Fall war», so Beyeler.

Rothenburg und Adligenswil zahlen Beiträge

In Rothenburg, wo Jugendvereine seit rund 15 Jahren nicht mehr sammeln, unterstützt die Gemeinde Vereine «unter gewissen Bedingungen mit ordentlichen oder situationsbedingten Beiträgen», sagt Geschäftsführer Philipp Rölli. «Vereine, welche Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten, werden zusätzlich entschädigt.» So bezahlt die Gemeinde Pro-Kopf-Beiträge für Lager. Weiter gibt es Jugendsportförder- und Jugendbetreuungsbeiträge, für welche Pfadi, Jungwacht oder Blauring jährlich Gesuche stellen können. Zudem unterstützt die Gemeinde grössere Anlässe wie Jubiläumsfeiern finanziell.

Eine Kombination von Massnahmen kennt Adligenswil, wo Vereine durch finanzielle Beiträge sowie die kostenlose Bereitstellung von Gemeindeinfrastruktur unterstützt werden und Einsätze im Umweltbereich leisten können, wie Gemeinderatsgeschäftsführer Lucas Collenberg auf Anfrage mitteilt. In Emmen haben Vereine schon früher keine Sammlungen durchgeführt, heisst es bei der Gemeinde. Vor der Übernahme durch Real hätten private Firmen diese Aufgabe übernommen.

Mehrere Einnahmequellen sind nötig

Wie sich betroffene Jugendvereine finanzieren, zeigt das Beispiel der Pfadi Pulverturm Buchrain/Ebikon. Diese führe diverse Gärtnerarbeiten im Auftrag der Gemeinden aus, zum Beispiel Jäten am Rotsee, wie Abteilungsleiter Joel Herzog auf Anfrage sagt. «Daneben organisieren wir mehrere kleinere Geldsammelaktionen. So verkaufen wir selbstgebackene Zöpfe oder selbstgemachte Adventskränze.»

Es gebe zudem auch Abteilungen, die Kirchgemeinden angehören und von diesen finanziell unterstützt werden. Bei der Pfadi Pulverturm sei das aber nicht der Fall. «Was uns ebenfalls hilft, ist, dass der Bund die Beiträge von Jugend+Sport an Lager dieses Jahr verdoppelt hat», so Herzog. Diese betragen nun 16 Franken pro Kind und Tag. «Dank dieser verschiedenen Einnahmequellen ist es möglich, den Mitgliederbeitrag tief zu halten, was uns sehr wichtig ist, denn alle sollen die Möglichkeit haben, uns beizutreten.» Der Beitrag liegt bei 95 Franken pro Jahr.

In Luzern war die Sammlung wichtiger als anderswo

Den Wegfall der Sammlungen konnte die Pfadi Pulverturm «alles in allem gut verkraften», sagt Herzog. Man könne das aber nicht mit Luzern vergleichen: «Die Sammlung war bei uns finanziell nie so bedeutend wie in städtischen Gebieten, wo mehr Papier oder Karton zusammenkommt.» Laut dem Dachverband der Stadtluzerner Jugendorganisationen hat die Kartonsammlung je nach Verein 50 bis 80 Prozent der Einnahmen ausgemacht. Herzog:

«Fällt das plötzlich weg, bereitet das den Vereinen grosse Probleme. Ich habe daher viel Verständnis für deren Situation.»

Auch bei den betroffenen Scharen von Jungwacht und Blauring hänge es von der konkreten lokalen Situation ab, wie gut sie den Ausfall der Sammlungen kompensieren konnten, sagt Simon Richmond, Mediensprecher Jungwacht Blauring Luzern. Er betont, dass bei alternativen Finanzierungslösungen bedacht werden sollte, dass diese nicht zu Mehrarbeit für die Leitpersonen führen. Denn sonst bleibe zu wenig Zeit «für jene Arbeit, von der die Kinder und Jugendlichen in den Scharen direkt profitieren». Die zahlreichen jungen Leitpersonen leisteten schon heute «unzählige Stunden Freiwilligenarbeit» neben Ausbildung und Berufsleben.