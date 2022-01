Vorschule Die Gemeinde Buchrain führt frühe Sprachförderung in Spielgruppen ein Vorschulkinder mit herkunftsbedingten Sprachdefiziten sollen für die Schule fit gemacht werden. Im Rahmen der kantonalen Vorgaben setzt Buchrain auf eine Zusammenarbeit mit der Spielgruppe Gampiross. Hugo Bischof 08.01.2022, 05.00 Uhr

Kinder, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, sollen möglichst früh sprachlich gefördert werden. Symbolbild Keystone

Die Gemeinde Buchrain führt mit Beginn des neuen Schuljahres per August 2022 die frühe Sprachförderung im Vorschulalter ein. Das teilte die Gemeinde am Freitag mit. Die frühe Sprachförderung unterstützt den Spracherwerb von Kleinkindern vor dem Eintritt in den Kindergarten. Dies mit dem Ziel, herkunftsbedingte Defizite möglichst vor Beginn der schulischen Laufbahn wettzumachen.

Zur Umsetzung setzt die Gemeinde auf eine Zusammenarbeit mit der Spielgruppe Gampiross, die es seit 1978 gibt. Sie wird die förderberechtigten Kinder integriert im Spielgruppenalltag fördern. «Das Café Grüezi und die Mütter- und Väterberatung sind weitere wichtige Partner bei diesem Projekt», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.

Sprachkenntnisse werden mit Fragebogen erhoben

Die Sprachkenntnisse aller Vorschulkinder werden künftig mit einem Elternfragebogen erhoben. Dieser ist in zwölf Sprachen erhältlich. Diese Sprachstandserhebung ist vom Kanton vorgegeben und für alle Eltern verbindlich, unabhängig von deren Nationalität.

Die Einladung für diesen Fragebogen wird jeweils im Januar per Post an die Haushalte versandt. Nach Auswertung des Fragebogens werden die Eltern kontaktiert, deren Kinder förderberechtigt sind. Mirjam Urech (Mitte), die Bildungsvorsteherin der Gemeinde Buchrain, betont:

«Die frühe Sprachförderung ist für die zukünftige Schullaufbahn eines Kindes zentral.»

Das Ziel ist, möglichst alle förderberechtigten Kinder für einen Spielgruppenbesuch von zwei Halbtagen pro Woche zu gewinnen. Von der Einführung der frühen Sprachförderung sollen alle Vorschulkinder profitieren, welche die Spielgruppe besuchen.

Kanton beteiligt sich an Kosten

Damit die frühe Sprachförderung optimal angeboten werden kann, wird jede Spielgruppenleiterin eine Weiterbildung im Bereich Sprachförderung besuchen. Ab dem neuen Spielgruppenjahr wird zudem jede Spielgruppenlektion mit einer zusätzlichen Assistenzperson besetzt, um die Betreuung und Förderung aller Kinder zu verbessern. Die Kosten für diese Assistenzpersonen übernimmt die Gemeinde. Der Kanton beteiligt sich mit einem Beitrag an den Kosten der Gemeinde für jedes förderberechtigte Kind, das die Spielgruppe an mindestens zwei Halbtagen besucht.

Die Teilrevision des Volksschulbildungsgesetzes des Kantons Luzern verpflichtet jede Gemeinde ab August 2022, ein Angebot der frühen Sprachförderung anzubieten. Ziel ist es, dass alle Kinder mit genügend Sprachkenntnissen in die Schule eintreten. Gemäss Artikel 55 des Volksschulbildungsgesetzes können die Gemeinden Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen verpflichten, ein Jahr vor dem obligatorischen Schuleintritt ein Angebot der frühen Sprachförderung zu besuchen. Wie erwähnt leistet der Kanton finanzielle Unterstützung.

Drei verschiedene Modelle

Die frühe Sprachförderung kann in den Gemeinden unterschiedlich umgesetzt werden. Zur Wahl stehen drei verschiedene Modelle. Modell 1: Sprachförderung von 3- bis 4-Jährigen in der Spielgruppe. Modell 2: Sprachförderung von 4- bis 5-Jährigen im freiwilligen Kindergartenjahr. Modell 3: Sprachförderung von 4- bis 5-Jährigen in der Spielgruppe.