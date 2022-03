Vorstösse Schulsoftware und Ukraine-Krise werden vom Luzerner Kantonsrat dringlich behandelt Das 120-köpfige Luzerner Kantonsparlament befasst sich am Dienstagmorgen mit mehreren Vorstössen zur Schuladministrationssoftware Educase und mit der Hilfe für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Lukas Nussbaumer 21.03.2022, 10.10 Uhr

Wenn sich die Mitglieder des Luzerner Kantonsrats zu einer Session treffen, debattieren sie zuerst darüber, worüber sie unbedingt reden wollen. So auch an diesem Montagmorgen – mit dem erwarteten Resultat: Das Debakel mit der Schuladministrationssoftware Educase und die Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen sind zu dringlich, um auf die lange Bank geschoben werden zu können. Das gilt auch für ein Postulat von SP-Kantonsrat Andy Schneider (Rothenburg), der noch an dieser Session über die Weiterführung von Massnahmen zur Linderung und zur Prävention psychosozialer Corona-Folgen im Schulbereich sprechen wollte.

Als nicht dringlich beurteilte das Parlament hingegen Vorstösse zur Sicherheit und zu Ausschreitungen bei Spielen des FC Luzern sowie zur externen Evaluierung von IT-Projekten. Insgesamt stufte der Kantonsrat 8 von 14 Vorstössen als akut ein.

Kein Erfolg beschieden war der GLP, welche die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur Schuladministrationssoftware auf die aktuelle Traktandenliste setzen wollte. Der Antrag wurde mit 75 zu 35 Stimmen aus dem Lager von GLP, SP und Grünen abgelehnt. Die Volksvertreterinnen und -vertreter folgten damit der Geschäftsleitung des Kantonsrats, die sich aus formellen Gründen gegen ein solches Traktandum aussprach.

Ab Mai tagt der Kantonsrat wieder in Luzern

Der Kantonsrat tagt heute Montag und morgen Dienstag zum letzten Mal in der Stadthalle Sursee. Erstmals gilt keine Maskenpflicht, und es sind wieder Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne erlaubt. Die Sessionen vom Mai und Juni finden dann wieder im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude in Luzern statt. Wegen der vielen anstehenden Geschäfte gibt es am 27. Juni einen zusätzlichen Sessionstag. Die grosse Geschäftslast hat die Geschäftsleitung des Parlaments auch dazu geführt, die Sessionszeiten pro Tag um eine Stunde zu verlängern.

Gescheitert ist ein Ordnungsantrag der FDP, die Sitzung am Montag so lange zu verlängern, bis die Debatten über den Klimabericht und die Härtefallmassnahmen beendet sind. Der Antrag scheiterte mit 90 zu 21 Stimmen klar, weil sich ausser der Fraktion der Freisinnigen fast niemand für eine Open-end-Diskussion erwärmen konnte.

Die Debatte darüber, welche Themen am Montag und Dienstag neben den ordentlich traktandierten auch noch diskussionswürdig sind, nahm rund eineinhalb Stunden in Anspruch. Das entspricht fast einem Fünftel des ersten Sessionstags.