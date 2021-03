Vorstoss im Parlament Luzerner Stadtrat will weiterhin echte Feuerwerke Lasershows seien umweltfreundlicher als herkömmliche Feuerwerke, sagt die SP. Der Luzerner Stadtrat sieht dies anders. Robert Knobel 12.03.2021, 12.59 Uhr

Neujahrsfeuerwerk in Luzern im Jahr 2017. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Ob an Neujahr oder früher am Luzerner Fest: Grossfeuerwerke über dem Luzerner Seebecken sind jeweils ein Spektakel für die ganze Region. Der SP ist das Geknalle allerdings ein Dorn im Auge. Per Motion fordert sie den Luzerner Stadtrat auf, die Veranstalter von Feuerwerken für «menschen- und umweltfreundlichen Alternativen» zu motivieren, allenfalls auch mit speziellen Anreizen.