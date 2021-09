Reihentests Schule: Luzerner Lehrer fordert schnelleres Verfahren

Vorstoss Lehrer und SP-Kantonsrat fordern: Kanton Luzern soll bei Reihentests in Schulen vorwärts machen Vom Massentest über den Einzeltest bis zur Quarantäne dauert es in den Luzerner Schulen zu lang, sagt ein betroffener Lehrer. Die SP fordert darum ein besseres Konzept. Eine Ausweitung auf Primarstufe wird derweil wahrscheinlicher. Alexander von Dänikenund Robert Knobel Jetzt kommentieren 10.09.2021, 17.22 Uhr

Solche Testkits werden den Schülerinnen und Schülern abgegeben.

Bild: Eveline Beerkircher (30. März 2021)

Auf vielen Pausenplätzen ist das Spucken mittlerweile ausdrücklich erwünscht – wenn ein Reihentest ansteht. Doch die Umsetzung der Massnahme gibt zunehmend Anlass zu Diskussionen. Bundesrat Alain Berset will die Massentests möglich flächendeckend einsetzen, während die Kantone auf ihrer Souveränität beharren. Die Folge ist ein Flickenteppich: Manche Kantone setzen bereits ab der dritten Klasse auf die Massnahme, andere wie Luzern ab der Sek, wieder andere verzichten.

Und selbst innerhalb der Kantone mehren sich kritische Stimmen. So lobt Urs Kaufmann, Vorstandsmitglied des Luzerner Schulleiterverbands, die Situation auf der Sekstufe sei zwar mit Maskenpflicht und Reihentests gut gelöst. «Auf der Primarstufe sind wir aber im Blindflug unterwegs.» Er wünsche sich eine Handlungsstrategie.

Bis jetzt ist für das Luzerner Bildungs- und Kulturdepartement um Regierungsrat Marcel Schwerzmann eine Ausweitung von Reihentests nicht in Frage gekommen. Doch nun werde die Frage zumindest «geprüft», wie das Bildungsdepartement auf Anfrage verlauten lässt. Das brauche aber seine Zeit: «Dazu müssen auch logistische Vorbereitungen getroffen werden.»

War Kanton auf Ferienrückkehrer schlecht vorbereitet?

Die Luzerner Lehrerinnen und Lehrer stehen zu einem grossen Teil hinter den Reihentests. Doch Kritik gibt es auch von dieser Seite. So berichtet ein Oberstufenlehrer, dass das Testregime nach den Sommerferien viel zu langsam funktioniert habe:

«Von allen Seiten wurde gewarnt, welche Folgen Ferienrückkehrer für den Schulbetrieb haben werden. Vorbereitet war man trotzdem nicht.»

Kantonsarzt Roger Harstall bestätigt auf Anfrage: «Die Fallhäufungen, die wir in den Luzerner Schulen nach den Sommerferien gesehen haben, sind grossmehrheitlich auf Ansteckungen zurückzuführen, welche während der Sommerferien erfolgten.» Harstall betont aber auch: «Es war nicht der Schulkontext, der die Fallzahlen und die Quarantäneanordnungen in die Höhe schnellen liess, sondern vielmehr der Umstand, dass sich viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in den Ferien in Hochinzidenzländern mit niedrigen Impfraten aufhielten und das Virus mit in die Schulklassen brachten.»

Da bei Schulbeginn keine Maskenpflicht bestanden habe, mussten laut Harstall «sehr viele Schülerinnen und Schüler unter Quarantäne gestellt werden». Der Luzerner Regierungsrat habe die Maskenpflicht auf Anfang dieser Woche wieder eingeführt, um Quarantänen zu vermeiden und Übertragungsketten zu unterbrechen. Der Kanton erfasse zwar keine spezifischen Inzidenzen für die jeweiligen Schulstufen mit und ohne repetitives Testen.

«Es lässt sich aber sagen, dass vor den Sommerferien die Inzidenzen, wie in allen Kantonen, auf allen Schulstufen im Kanton Luzern sehr tief waren.»

Auch nachträglich negativ Getestete waren in Quarantäne

Der Lehrer, der anonym bleiben will, berichtet von einem Reihentest letzte Woche. Dieser habe am Mittwochmorgen stattgefunden. Die Resultate der Pools – also der gruppierten Proben – seien erst am Donnerstagabend bekannt worden. Also seien Schüler und Lehrer der positiv getesteten Pools am Freitagmorgen zum Einzeltest geladen worden. Die Resultate dieser Einzeltests seien erst am Montagabend vorgelegen.

«Inzwischen mussten alle im betreffenden Pool übers Wochenende in Quarantäne.»

Zudem sei der Aufwand der Lehrpersonen für die Nachtests jedes Mal gross. Seit dieser Woche sei das Prozedere zwar einfacher, berichtet der Lehrer weiter. Trotzdem müsse der Aufwand weiter reduziert werden. Ihm schwebt die Zuger Variante vor. Dort geben die Schülerinnen und Schüler neben der Speichelprobe auch eine Einzelprobe ab, die an den Schleimhäuten abgestrichen wird – und nur ausgewertet wird, wenn die Poolprobe positiv war.

Regierung wird zu schnellerem Prozedere aufgefordert

Der Stadtluzerner SP-Kantonsrat David Roth hat Kenntnis vom beschriebenen Fall. Er fordert deshalb mit einem Postulat vom Regierungsrat, die Umsetzung der Reihentests zu verbessern. Im Vorstoss, der unserer Zeitung vorliegt, macht Roth zudem auf das Contact-Tracing aufmerksam, welches oft zusätzlich 24 bis 48 Stunden brauche, um mit den positiv Getesteten und deren Personen im Umfeld Kontakt aufzunehmen.

Roth verlangt deshalb vom Regierungsrat, ein Testkonzept zu erarbeiten, bei dem die Zeitdauer bis zum Testresultat auf einen Tag reduziert wird, keine Zweittests erforderlich sind und das Contact-Tracing bereits am Abend nach den Tests einsetzt. Ausserdem soll die Regierung für den Fall einer abnehmenden Testbereitschaft eine Testpflicht prüfen – genauso wie eine Ausweitung auf weitere Schuljahre.